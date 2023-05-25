"У цій війні Росія не виграє": генерал США припускає звільнення України військовим шляхом (відео)

На думку генерала, Україна ймовірно зможе звільнити військовим шляхом території, які захопила Росія, але це не буде в короткотривалій перспективі.

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Росія не зможе виграти війну проти України, а мета України звільнити всю свою територію, і їй доведеться боротися. Про це після зустрічі у форматі "Рамштайн" сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, повідомляє "Голос Америки".

"У військовому плані Росія в цій війні не виграє. Це була її стратегічна мета. Рік тому вони хотіли захопити Україну, захопити Київ, скинути уряд Зеленського. Після повномасштабного вторгнення Путін змінив стратегічну мету на захоплення сходу. Тобто, стратегічна мета Путіна не справдилася. Стратегічна мета України — звільнити всю територію, окуповану Росією. Можливо це можна буде зробити військовим шляхом, але не у короткотривалій перспективі. Це буде тривала боротьба, кривава", — сказав генерал.

За підсумками "Рамштайну" Данія та Нідерланди очолять європейську коаліцію з проведення тренувань для українських пілотів на винищувачах F-16, а Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща приєднаються до тренувань пілотів трохи згодом. Також країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України домовилися знайти більше можливостей для забезпечення України додатковими системами протиповітряної оборони, а також щодо надання Україні танків Leopard.

Під час 12-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" США та країни Контактної групи з підтримки України вирішили виділити їй військову допомогу на загальну суму $65 млрд.

Нагадаємо, що експредставник США при НАТО генерал Дуглас Лют запропонував Альянсу створити Раду Україна-НАТО, щоб надати Україні унікальні можливості співпраці з НАТО.

Головним пріоритетом для оборони України після F-16 стануть далекобійні ракети, артилерія та системи РСЗВ, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 25 травня.