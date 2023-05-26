Нічний обстріл Дніпра: пошкоджено будинки та АЗС, є поранений (фото)

За попередньою інформацією, ППО збила над Дніпропетровською областю п'ять крилатих ракет і стільки ж дронів Shahed. Голова ОВА Сергій Лисак назвав минулу ніч надважкою.

Related video

Після атаки російських військ на Дніпро в ніч проти 26 травня — у місті пошкоджено приватні будинки, заправку та два підприємства. Будівля однієї з транспортних компаній потерпіла суттєво, поранення у працівника. Про це повідомив представник Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак у Telegram-каналі.

За попередньою інформацією, українська система ППО збила над Дніпропетровською областю п'ять крилатих ракет і стільки ж дронів "Шахед".

Лисак назвав минулу ніч надважкою.

"Було голосно — ворог масовано атакував область ракетами та дронами", — зазначив голова ОВА.

За його словами, у приватному домоволодінні у Дніпрі виникла пожежа, яку встигли загасити. Пошкоджено також два будинки та автомобіль. Займання загасили і на двох міських підприємствах.

Наслідки вибухів у Дніпрі

Зруйновано заправку, а її співробітник отримав пошкодження. Після надання допомоги він пройде амбулаторне лікування.

Лисак уточнив, що проводиться обстеження територій і повідомив, що атаки дронів зазнала Марганецька громада, на щастя, без жертв.

Наслідки вибухів у Дніпрі

За наявною інформацією, військові з командування "Схід" збили над територією області п'ять крилатих ракет та шість ударних дронів.

Нагадаємо, що в ніч на 26 травня були вибухи у Києві та Дніпрі. Російські війська знову атакували Україну ракетами Х-101 та Х-555. У КГВА пояснили, що за місяць це вже 13-й випадок обстрілу столиці. Проте всі ворожі цілі в повітрі були своєчасно виявлені та знищені.

Також повідомлялося про атаку дрона в центральній частині Краснодара. За словами очевидців, цей випадок мав місце приблизно о 4-й ранку, а вибухів було як мінімум два з інтервалом у 12 хвилин.