Чеська армія отримала 62 броньовика Titus 6x6: на що вони здатні (фото)

Більша частина машин для Чехії виготовлені в командно-штабному варіанті. Броньовик характеризується високим рівнем модульності. Один з варіантів навіть робить автівку безпілотною.

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Заступник міністра оборони Чехії Деніль Блажковець отримав символічний ключ від багатоцільового броньовика Titus 6x6. Про це повідомляє Defense Brief.

У 2019 році Чехія підписала контракт на придбання 62 броньовики Titus — Tactical Infantry Transport and Unility System. 20 машин в ролі пунктами координації вогневої підтримки, а всі інші — командно-штабні. Виробник KOVS знаходиться в Чехії.

Також зазначається, що TITUS побудовано на базі шасі TATRA. Машина має оновлений рівень модульності, що дозволяє адаптувати її до різноманітних ролей та конфігурацій. Відтак броньовики можуть підійти різним родам військ.

Titus на виставці озброєння IDET 2023

"TITUS — це не тільки передова машина зв’язку та точка координації вогню, але ще вона може дуже ефективно захищатися на полі бою", — заявив директор відділу комунікаційних та інформаційних систем Міноборони Петр Шнайдарек.

Модульність броньовика дозволяє його зробити навіть безпілотником завдяки комплекту керування Nexter Nerva LG Robot. Також на Titus можна встановити різне озброєння від кулемета калібром 7,62 мм чи 12,7 до автоматичного гранатомета 20, чи 40 мм.

Titus має балістичний захист 3 класу STANAG. Заявляється, що броньовик може долати велику кількість перешкод завдяки шасі — ухил до 60% та бічний нахил до 30%. Максимальна швидкість 110 км/г. Також у разі проколу колеса, можна буде доїхати на ободах. Запас ходу становить 700 км.

Очікується, що до кінця наступного року Чехія отримає всі замовлені машини.

Нагадаємо, 25 травня у Чехії заявили про переговори з Німеччиною щодо придбання новітніх танків Leopard 2A8.

10 травня президент Чехії анонсував постачання ЗСУ двох ЗРК "Куб" з ракетами до них.