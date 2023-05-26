Використовують підроблені документи: у РФ розповсюджують фейк про участь військ Польщі у війні

У Варшаві заявили, що російська пропаганда використовує "документ", в якому поширюється неправдива інформація про спрощення процесу перетину польсько-українського кордону для польських військових.

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Росія продовжує створювати та поширювати фейки пропаганди. Цього разу окупанти заявили про нібито залучення або плани щодо залучення польських військових підрозділів у війні проти Росії для подальшої анексії західних регіонів України. Про це повідомив у твіттері уповноважений польського уряду з безпеки інформаційного простору РП, речник міністра-координатора з питань спецслужб Польщі Станіслав Жарін.

"Росія продовжує дезінформаційні операції проти Польщі та України. Кремль видає себе за Міністерство оборони України. Підроблений український документ має стати "доказом" участі Польщі у війні та підготовки до анексії Західної України", — написав Жарін.

Він доклав до свого повідомлення гаданий "документ", який нібито належить Міноборони України та містить підпис начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шапталі.

Однак Жарін наголосив, що цей документ є фальшивкою, створеною російськими спецслужбами від імені начальника Генштабу ЗСУ. У цьому "документі" поширюється неправдива інформація про ймовірне спрощення процесу перетину польсько-українського кордону для польських військових.

"Документ має передбачити спрощений порядок в'їзду підрозділів міжнародного контингенту, які з'являться або будуть створені в Польщі", — наголосив речник міністра-координатора з питань спецслужб РП.

Жарін зазначив, що поширення цього підробленого документа з боку російських спецслужб має на меті служити "доказом" для росіян про нібито пряму участь Польщі у конфлікті на боці України.

Нагадаємо, Польща планує приєднатися до розробки винищувача KF-21 Boramae у рамках спільної програми Південної Кореї та Індонезії. Це літак 4+ покоління, роботу якого очолює корейська компанія Korea Aerospace Industries.

А 24 травня Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак під час свого виступу на конференції Defence24 DAY оголосив про початок робіт з підводного човна за програмою Orka наприкінці 2023 року.