Військовий оглядач оцінив "динамічний захист" танка ЗС РФ Т-80 з гільз від артснарядів (фото)

Десятиліття розробок динамічного захисту і комплексів активного захисту в Російській Федерації не показало ніякого прориву.

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Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", відреагував на фото російського танка Т-80 з динамічним захистом з використаними гільзами від артилерійських снарядів. У Telegram-каналі він опублікував сій коментар.

Фахівець не приховував здивування результатом недолугої модернізації. На його думку, анонсовані росіянами ініціативи так й не виправдали очікувань.

Коваленко вважає, що десятиліття розробок динамічного захисту і комплексів активного захисту в Російській Федерації не показало ніякого прориву. Війна проти України тільки погіршує стан армії РФ.

"Спочатку не одразу зрозумів, що це за дивний динамічний захист на російському Т-80, а потім дали великий кадр і… І як це коментувати?", – йдеться у дописі.

Т-80 армії РФ Фото: Міноборони РФ

Характеристики Т-80

Танк Т-80 виготовлений у СРСР. Важка броньована техніка прийнята на озброєння радянської армії у 1976 році. Експлуатується танк збройними силами Росії, України, Білорусі, Південної Кореї, Кіпру і Пакистану. Остання його модифікація Т-84 випускатися в Україні. Броня становить 100—242 мм. У танка встановлена 125-мм гармата. Другорядне озброєння – 1 × 12,7-мм НСВТ 1 × 7,62-мм ПКТ. Розвиває швидкість техніка у 70 км/год.

Нагадаємо, 11 травня Олександр Коваленко розповів, що Росія на параді у Москві виставила покращені танки Т-62, які все одно демонструють її відсталий військово-технічний потенціал. З його слів, у російській армії основним озброєнням стають радянські танки, які додатковими покращеннями лише погіршують.

Також 19 травня він повідомив, що росіяни брешуть про брак боєприпасів на Донбасі. На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленко, заяви власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина пов'язані виключно з ворожнечею між військовим керівництвом Кремля. Як відомо, у Бахмуті регулярно використовуються керовані бомби та елементи ствольної та реактивної артилерії, а це завжди вирішальний фактор.