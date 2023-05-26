Военный обозреватель оценил "динамическую защиту" танка ВС РФ Т-80 из гильз от артснарядов (фото)

Десятилетие разработок динамической защиты и комплексов активной защиты в Российской Федерации не показало никакого прорыва.

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Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", отреагировал на фото российского танка Т-80 с динамической защитой с использованными гильзами от артиллерийских снарядов. В Telegram-канале он опубликовал этот комментарий.

Специалист не скрывал удивления результатом непутевой модернизации. По его мнению, анонсируемые россиянами инициативы так и не оправдали ожиданий.

Коваленко считает, что десятилетие разработок динамической защиты и комплексов активной защиты в Российской Федерации не показало никакого прорыва. Война против Украины только усугубляет состояние армии РФ.

"Сначала не сразу понял, что это за странная динамическая защита на российском Т-80, а затем дали крупный кадр и… И как это комментировать?", – говорится в сообщении.

Т-80 армии РФ Фото: Миноборони РФ

Характеристики Т-80

Танк Т-80 изготовлен в СССР. Тяжелая бронированная техника принята на вооружение советской армии в 1976 году. Эксплуатируется танк вооруженными силами России, Украины, Белоруссии, Южной Кореи, Кипра и Пакистана. Последняя его модификация Т-84 выпускалась в Украине. Броня составляет 100-242 мм. У танка установлена 125-мм пушка. Второстепенное вооружение – 1×12,7-мм НСВТ 1×7,62-мм ПКТ. Развивает скорость техники в 70 км/ч.

Напомним, 11 мая Александр Коваленко рассказал, что Россия на параде в Москве выставила улучшенные танки Т-62, все равно демонстрирующие ее отсталый военно-технический потенциал. По его словам, в российской армии основным вооружением становятся советские танки, которые дополнительными улучшениями только усугубляют.

Также 19 мая он сообщил, что россияне врут о нехватке боеприпасов на Донбассе. По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, заявления владельца ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина связаны исключительно с враждой между военным руководством Кремля. Как известно, в Бахмуте регулярно используются управляемые бомбы и элементы ствольной и реактивной артиллерии, а это всегда решающий фактор.