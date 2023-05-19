Россияне врут о нехватке боеприпасов на Донбассе, — эксперт

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, заявления владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина связаны исключительно с враждой между военным руководством Кремля.

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У российских оккупантов действительно есть большая проблема с нехваткой боеприпасов, однако в Бахмуте такой проблемы нет. Об этом 18 мая рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии 24 каналу.

Он считает, что бойцы ЧВК "Вагнер", которые воюют в первой линии, имеют полную поддержку от военного руководства Кремля. Бои в городе на Донбассе продолжаются и владелец формирования Евгений Пригожин врет о том, что на этом участке у них шаткое положение.

Подобные заявления были направлены на Сергея Шойгу и Валерия Герасимового, с которым у них открытая вражда. В Бахмуте регулярно используются управляемые бомбы и элементы ствольной и реактивной артиллерии, а это всегда решающий фактор.

"Если мы говорим о всей зоне боевых действий, то да, у российских оккупантов большие проблемы с боеприпасами, это правда. Но у Бахмута этой проблемы нет. Что касается полевых условий, фактически все позиции занимают регулярные войска, частично составляющие "чм**ики". Именно у них нет достаточного опыта, чтобы эффективно держать оборону", — говорится в сообщении.

Все эти факторы влияют на возможность оккупантов выдерживать давление украинских Сил обороны.

Напомним, 19 мая в ISW сообщали, что ВСУ добились тактически значимых успехов в районе Бахмута. Аналитики говорят, что россияне начали терять инициативу на этом направлении, а их наступательные операции носят ограниченный характер.

18 мая сообщалось, что по данным Института изучения войны в районе Бахмута продолжается серия ограниченных контратак украинских войск, в результате чего россияне теряют инициативу на этом участке фронта. В отчете аналитики уточнили, что в Бахмуте оккупанты имеют небольшие успехи, но на флангах продвигаются украинские силы.