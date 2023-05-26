"Виїхали зненацька": у Залужного показали, як ЗСУ відбили атаку 12 танків РФ (відео)

У батальйоні згадали, що співвідношення бійців у бою становило приблизно 42 проти 4. Однак згодом російські армійці тікали, залишаючи зброю, бронежилети та поранених.

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У лютому бійці 52 окремого стрілецького батальйону зупинили спробу наступу елітних підрозділів російських десантників поблизу Вугледара у Донецькій області. Деталі успішного бою повідомила пресслужба головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного у соцмережах 26 травня.

"Зі сторони противника висунулися в нашому напрямку 16 одиниць техніки. Це було 12 танків і 4 БМП, і вони колоною просто нахабно почали просуватися до нас", — розповів командир Дмитро.

Військовослужбовець Віталій зазначив, що підготуватися до такої атаки неможливо. Він згадав, як захисників охопило розуміння, що вистояти у маленькій посадці проти великої кількості техніки буде важко.

"Вони виїхали зненацька. Побачили спершу 2 одиниці техніки, потім 3 одиниці техніки, а потім цю колону — реально з 16 одиниць", — описав боєць Андрій.

Однак, за словами Віталія, зібратися допомогли впевнений голос командира та реакція без паніки оборонців на передовій.

Командир повідомив, що перший ворожий танк підірвався на міні. Російські танкісти відреагували на підрив техніки втечею, але з БМП почав висаджуватися у посадку десант. Зі слів Дмитра, росіяни, тікаючи, лишали зброю, знімали бронежилети та не евакуювали поранених. Проте співвідношення на полі бою він описав як приблизно 42 військових проти 4.

"Був такий момент, коли приїхав танк і з невеликої відстані, може, метрів 30, стріляв у позицію — розрядив боєкомплект. Люди були заховані", — згадав командир.

Боєць Андрій поділився, що було важко, коли ворог завдавав ударів з танків по позиції.

"Даю команду відкривати вогонь, а він каже, що не може голову підняти. Тоді я кажу, що все нормально, шукай пробіл. Як тільки тиша, з позиції просто виліз боєць, з гранатомета його два рази влупив і все", — розповів Дмитро.

Командир повідомив, що штурм вели підготовлені бійці, які вміли контролювати простір. Однак, за його словами, завдяки спільним зусиллям захисникам вдалося відбити атаку.

"Підрозділ був укомплектований добровольцями, які за покликом серця взяли до рук зброю, щоб вигнати ворога з нашої землі. Ця мотивація дає сили продовжувати боротьбу", — йдеться у пості пресслужби головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно у мережі оприлюднили кадри знищення російського танка Т-90М "Прорив". Бійці аеророзвідки заявили, що "залишати його в робочому стані" було б гріхом.

У ДПСУ розповіли про спільний з бійцями ЗСУ бій проти окупантів, що тривав приблизно 10 годин. Захисникам вдалося відбити ворожий штурм на Авдіївському напрямку попри хімічну атаку.