Суперечить Конституції. Клименко хоче карати чоловіків, що виїхали за кордон — чому це незаконно

Голова МВС анонсував новий законопроєкт, що передбачатиме покарання для чоловіків, які незаконно виїхали за кордон. Фокус спитав експертів, в чому ризики потенційної законодавчої ініціативи та чи зможуть нардепи прийняти такий закон, що суперечить Конституції.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтервʼю агенції "РБК-Україна" 25 травня сказав, що в Україні підготують законопроєкт про покарання чоловіків, які незаконно виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Він зазначив, що зараз не передбачено ніяких заходів покарання для тих, хто залишив державу в незаконний спосіб, але планує повернутися додому.

"На сьогодні таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон", — прокоментував Клименко.

Фокус поговорив з Павлом Розенком, віцепрезидентом Товариства Червоного Хреста України й ексміністром соціальної політики, та Дмитром Лазебним, адвокатом юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", про те, чи дійсно в Україні можуть прийняти такий закон, які наслідки він матиме для нас та чому така законодавча ініціатива суперечить Конституції.

"Негативний сигнал для українців"

Павло Розенко впевнений: заява Клименка — негативний сигнал для тих українців, що з тих чи інших причин зараз перебувають за кордоном.

"Це як знак, що українська влада не дуже зацікавлена в їх поверненні, і що вона бачить розвиток країни без певної категорії громадян. Клименко наче каже: "Ви краще не повертайтесь, а залишайтесь там зі своїми дружинами та дітьми. Бо якщо ви сюди приїдете, ми вас покараємо", — коментує експерт.

Павло Розенко хоче чути позицію всієї влади щодо питання про покарання чоловіків Фото: Facebook

Він наголошує, що хотів би побачити позицію всієї влади щодо цього питання.

"Я хочу знати, чи це є позицією всієї влади, зокрема президента України, премʼєр-міністра, або це голова МВС просто висловив свою особисту думку?" — уточнює Розенко.

Як підкреслює ексміністр соцполітики, для повоєнної України питання трудових ресурсів буде як ніколи актуальним. Відбудова зруйнованої інфраструктури, будинків, відновлення економіки потребуватиме людей. І у влади, умовно, буде два варіанти в цій ситуації: або зробити все, щоб українці, які виїхали, захотіли повернутись, або залучати мігрантів з інших країн. Залякування чоловіків аж ніяк не сприятиме їх бажанню приїхати до України, зауважує він.

"Такі заяви лише збільшують кількість українців, які захочуть виїхати за кордон й не звʼязувати своє майбутнє з Україною, бо якщо сьогодні чиновники тобі погрожують через це, то завтра будуть вже через інше", — наголошує він.

Розенко також зазначає, що не варто сприймати слова Клименка лише як прості розмови, що не призведуть до реальної законодавчої ініціативи. Експерт запевняє: якщо саме такою буде позиція всієї влади, то парламент цілком може прийняти відповідний закон.

При бажанні нардепи зможуть прийняти закон, навіть якщо він суперечить Конституції, говорить Розенко

"Закон не має зворотної дії"

Адвокат Дмитро Лазебний своєю чергою зауважує, що у такому вигляді, який наразі обговорюється, закон про покарання чоловіків прийняти не зможуть.

"Якщо розцінювати слова пана Клименка як точне юридичне формулювання, такого закону не приймуть ніколи. Варто згадати, що в нас є 58 стаття Конституції України, яка говорить, що "ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення", — пояснює адвокат.

В статті також зазначається, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Іншими словами, закон Клименка, навіть якщо і буде прийнятий, то не зможе передбачити покарання для тих чоловіків, які вже виїхали за кордон. Власне, вони й так мають нести адміністративну відповідальність, додає Лазебний: за незаконний перетин або спробу незаконного перетину державного кордону встановлені штрафи у розмірі від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн.

В Україні і так передбачено покарання за незаконний перетин кордону Фото: ГПСУ

При цьому співрозмовник Фокуса зазначає, що подібна законодавча ініціатива може існувати в якомусь іншому вигляді. Наприклад, чоловіків призовного віку, що виїхали за кордон, можуть зобовʼязати стати на військовий облік у консульських установах з підтвердженням підстав перетину кордону.

"Або ж чоловіки, що повертатимуться до України, платитимуть військовий збір не 1,5%, а більше — 5-15%, припустимо. Тобто варіанти можуть бути різні", — пояснює Лазебний.

Втім, він схиляється до думки, що заява Клименка більше схожа на "лякалку" для чоловіків за кордоном, щоб вони швидше повертались додому, поки такий закон в країні не прийняли.

Що з людьми, які виїжджали з окупованих територій?

Не секрет, що значна кількість мешканців окупованих територій України виїхали за кордон через територію РФ, бо інших шансів вибратись в них не було.

"Це складне питання, яке слід взагалі розглядати окремо. Думаю, що [для влади] буде правильним визнати їх виїзд як законний або запровадити якусь амністію для цієї категорії громадян", — коментує адвокат.

Частина людей вимушена була виїхати через територію РФ під час окупації

Втім, говорить експерт, тут теж варто відрізняти поняття виїзду і повернення до України. Частина чоловіків, що виїхали за кордон через РФ, так і залишилась за кордоном, так що ініціатива Клименка та майбутній закон може стосуватись і їх так само.

"Це питання залишається — чому вони не повернулись до України під час воєнного стану. Такі моменти до сьогодні не врегульовані. Подивимось, що з цього приводу вирішить законодавець", — резюмує адвокат.

Нагадаємо, на початку квітня Фокус спитав українців, що вони думають про примусове повернення чоловіків із Євросоюзу.