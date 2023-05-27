"Шеф розвідки далеко вийшов із тіні": на Заході побоюються амбіцій ГУР, – The Times

Кирила Буданова у британській розвідці називають амбітним та творчим керівником, як і весь ГУР. У злитих документах Пентагону навіть йдеться про те, що ЦРУ стримують Україну від зухвалих операцій проти РФ.

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Українське Головне управління розвідки має окрему війну з російським Головним розвідуправлінням. Нині амбіції ГУР можуть інколи навіть лякати західні країни. Про це повідомляє The Times.

Зазначається, що російська розвідка мала свої тріумфи та катастрофи. У 2014 році саме ГРУ відігравало ключову роль в анексії українського Криму. Це сталося завдяки призначенню Ігоря Сергунова на пост начальника ГРУ. Проте з початком повномасштабного вторгнення лідери російської розвідки вчинили так само неправильно, як і решта ЗС РФ.

СБУ змогла нейтралізувати агентурну мережу окупантів, а спецпідрозділи ГРУ зазнали величезних втрат, бо їх використовували як піхоту. Тому український ГУР став відомим. Генерал-майор Кирило Буданов, схоже, отримав дозвіл на дії з боку Зеленського.

Зазначається, що Буданов має репутацію ефективного та творчого військового. Так само у виданні характеризують всю військову розвідку України. Офіцери вербують росіян у мережі, блокують їхні банківські рахунки, бо не має розгалуженої мережі агентів на території РФ, пишуть журналісти.

Британський офіцер розвідки сказав журналістам, що ГУР — це "Український Моссад". Оперативники виконують найамбітніші операції, наприклад, атаки безпілотників на РФ або диверсії на залізниці. У виданні не виключають, що за атакою БПЛА на Кремль стоять українські агенти. Ймовірно, за цим стоїть батальйон "Братство".

Український ГУР безконтрольний?

Зазначається, що зростання амбіцій української розвідки тривожить західні країни, хоча вони й поважають їхній професіоналізм. У звітах розвідки США, які виклали в мережу, зазначається, що ЦРУ намагалося стримати Буданова від деяких атак на РФ. Непідтверджені звіти також мають інформацію, що Молдова просить у Штатів застерегти українців від спроб діяти в Придністровʼї.

"Зараз ГУР залишається в авангарді українських зусиль зробити війну якомога болючішою для Кремля. І з кожним успіхом зірка Буданова підіймається все вище. Шеф розвідки далеко вийшов із тіні", — підсумовують журналісти.

Нагадаємо, 27 травня в розвідці назвали, які плоди принесе операція під Бєлгородом для України.

Фокус також повідомляв, що доброволець РДК розкрив деталі рейду в Бєлгородську область.