До Білорусі прибув ешелон із новим комплектом ЗРК С-400, — Міноборони РБ (фото)

В оборонному відомстві країни зазначили, що надані комплекси будуть поставлені на бойове чергування та прикриватимуть західний напрямок у межах єдиної системи ППО Білорусі та РФ.

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У Білорусь із Росії прибув черговий комплект зенітно-ракетних систем С-400. Нові ЗРК, які прибули залізничним ешелоном, після розвантаження та перевірки будуть направлені до місць дислокації та поставлені на бойове чергування. Про це 28 травня повідомило агентство БелТА із посиланням на Міністерство оборони країни.

Також повідомляється, що білоруські військові пройшли необхідне навчання із бойового застосування системи.

"Військовослужбовці готові застосувати свої знання та вміння на практиці для забезпечення військової безпеки Білорусі та Союзної держави в цілому", — йдеться у повідомленні.

Передані Росією комплекси С-400 увійдуть до єдиної системи протиповітряної оборони регіонального угруповання військ, що прикриває західний напрямок.

В оборонному відомстві додали, що постачання систем здійснювалося в межах угоди щодо військово-технічного співробітництва РФ та Білорусі. Таким чином Мінськ нарощує бойовий потенціал, оснащуючи військові частини та з'єднання "сучасними зразками озброєння", наголосили у Міноборони.

Нагадаємо, 25 травня голови міністерств оборони РФ та Білорусі підписали документ про розміщення на території Білорусі російської тактичної ядерної зброї. У зв'язку з цим міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що ядерна зброя не передається білоруській стороні, оскільки контроль над нею, як і рішення про застосування, залишається за Москвою.

Як повідомили 12 травня журналісти Forbes, Туреччина офіційно відмовила Україні у передачі зенітно-ракетних комплексів С-400. Імовірно, Анкара побоюється негативної реакції з боку Москви, однак у такому разі вона може запропонувати Києву свою розробку — системи Siper.