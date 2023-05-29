"Потрібно залучити психіатрів": у Зеленського відреагували на останні обстріли Києва

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, росіяни вже третій день поспіль обстрілюють столицю дронами-камікадзе та крилатими ракетами. При цьому самі пропагандисти заявляють про тероризм усередині України.

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До майбутнього трибуналу над Володимиром Путіним та його соратникам потрібно буде залучити психіатрів. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи масовані удари по Києву.

За його словами, за подібних атак можна спостерігати за дихотомічними розладами, які виявляються у глави РФ Володимира Путіна та його топ-соратників.

Подоляк вважає, що до майбутнього трибуналу над лідером Кремля обов'язково потрібно буде залучити експертів із психіатрії.

Як сказав Подоляк, дихотомічні розлади завжди цікаві спостереженню.

"Спочатку росіяни на всіх майданчиках кричать: "Терористичний режим Зеленського", "Україна обстрілює мирні російські позиції", "Київ полює за нашими мирними військовими злочинцями". Водночас ці ж люди вже третій день поспіль обстрілюють столицю дронами-камікадзе та крилатими ракетами", – наголосив радник голови ОП.

Нагадаємо, що російські загарбники вдень 29 травня завдали 16-го масованого удару по Києву за місяць. У Київській міській військовій адміністрації (КГВА) заявили про знищення всіх ракет.

Так, 29 травня вибухи чули у різних районах столиці. Екстрені служби їздили на виклик до центру. У Оболонському районі уламки ракети падали на проїжджу частину.

А вранці 29 травня загарбники також вдарили по Києву іранськими дронами "Shahed" та ракетами Х-101/555.