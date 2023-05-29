Україна має бути в НАТО: депутат Європарламенту прокоментувала ядерний шантаж РФ

За словами депутата Європейського парламенту, ядерний шантаж РФ стосується не лише України, а й інших країн Європи.

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Вступ України до складу НАТО може бути ефективним розв'язанням проблеми ядерного шантажу, з яким постає країна з боку Росії. Одним із проміжних кроків у цьому напрямку може бути активне та рішуче запрошення України до Альянсу. Про це в інтерв'ю інформаційному агентству Guildhall розповіла депутат Європейського парламенту, ексміністр оборони Литви Раса Юкнявічене.

"Звичайно, членство в НАТО було б розв'язанням проблеми. Дехто казатиме, що не лише членство в НАТО, а гарантії безпеки з боку ядерних держав також було б розв'язанням проблеми. Так наполягатимуть на тих, хто напосідає на альтернативі членству в НАТО (на гарантіях безпеки для України замість членства в НАТО – ред.)", — заявила політик.

Раса Юкнявічене наголосила, що Україна вже "на порозі" до НАТО.

"Я думаю, що членство в НАТО. Також, рішуче слово, що ми запрошуємо Україну, що вона вже "на порозі" в НАТО — це також піднімає рівень (протидія ядерному шантажу РФ — ред.). Коли Швеція та Фінляндія сказали, що вступають до НАТО, хоча процес і затягнувся на рік для Фінляндії та довше для Швеції, США та низка інших держав дали свої гарантії. Певний патронаж до вступу до альянсу", — зазначила євродепутат.

Також вона підсумувала, що ядерний шантаж РФ стосується не лише України, а й інших країн Європи.

Нагадаємо, 21 лютого, Володимир Путін під час послання до Федеральних зборів заявив, що Росія припиняє участь у Договорі зі США про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3).

Також 28 травня стало відомо, що експерти вважають, що Україна може стати членом НАТО так само, як це зробила Німеччина розділена після Другої світової війни.