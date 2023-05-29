Білоруси будують фортифікаційні споруди на окупованих територіях, – ЦНС

За даними представників українського підпілля, українці не хочуть працювати на російських окупантів. У зв'язку з цим росіяни залучають робітників із Білорусі до інженерних робіт у Херсонській області та Маріуполі.

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Російські окупанти залучають громадян Республіки Білорусь до будівництва фортифікаційних споруд у тимчасово окупованих частинах Херсонської та Донецької областей. Про це пише Центр національного спротиву 29 травня.

Повідомляється, що українці, які живуть під окупацією ЗС РФ, не хочуть виконувати інженерних робіт для росіян, тому окупантам доводиться наймати для будівництва оборонних укріплень білорусів.

За словами представників українського підпілля, група громадян Білорусі брала участь у будівництві фортифікаційних споруд у Херсонській області. Ще одна група білорусів демонтувала пошкоджені будинки в тимчасово окупованому Маріуполі.

Як зазначають у ЦНС, дедалі більше громадян РБ їдуть на тимчасово окуповані території України, щоби виконувати роботи, від яких відмовляються українці. У підпіллі вважають, що це пов'язано з важкою економічною ситуацією та зростанням безробіття в їхній країні.

Нагадаємо, що 19 травня стало відомо про зміцнення російських оборонних позицій, появу нових вогневих точок ЗС РФ і мінування росіянами території навколо Запорізької АЕС.

Ми також повідомляли, що 12 травня агенти партизанського руху "Атеш" заявили про проникнення на ключові фортифікаційні споруди окупантів у Криму. Також партизани опублікували у мережі фотографії, які їм вдалося зробити, та карти з позначками.

Раніше, 9 травня, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, як росіяни готуються боротися за окуповане місто у разі наступальних дій України. За його словами, окупанти проводять розмінування території заводу "Азовсталь".