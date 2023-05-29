"Щодо термінів є відповіді": Зеленський провів засідання Ставки

За словами глави держави, на засіданні Ставки 29 травня серед інших питань обговорювалися нові контракти на постачання додаткових ракет та засобів протиповітряної оборони.

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У понеділок, 29 травня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де обговорювалися важливі питання, а також було ухвалено рішення щодо строків. Про це Верховний головнокомандувач написав у офіційному Telegram-каналі.

"Щойно завершив Ставку. Важливі питання. Важливі рішення. Головне – терміни. А найголовніше – щодо термінів є відповіді", – йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що щодо загальної оперативної ситуації та окремих напрямків на фронті заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського та командувача Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Тарнавського.

Президент повідомив, що другим питанням на засіданні Ставки було комплектування нових наступальних бригад та забезпечення швидкої логістики. На цю тему доповідали представники Міноборони, Мінінфраструктури та Мінстратегпрому.

Також обговорювалися нові контракти на постачання додаткових ракет та засобів протиповітряної оборони, проводилися аналіз роботи ППО за останні дні та оцінка завданих збитків.

За словами Зеленського, з усіх вищезгаданих питань прийнято відповідні рішення.

Нагадаємо, 29 травня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Камбоджі Хуном Сеном. Розповів про українську формулу миру та запросив Камбоджу приєднатися до конкретних кроків щодо її реалізації.

27 травня президент ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій до 51 фізичної та 220 юридичних осіб. Під обмеження потрапили АТ "Залізнична торгівельна компанія", ТОВ "Інноваційні технології масел", ТОВ "Оборонреєстр та інші.