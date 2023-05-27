Зеленський підписав указ про введення санкцій проти 51 громадянина РФ: хто потрапив під обмеження

Серед юридичних осіб, які потрапили під обмеження — АТ "Залізнична торгівельна компанія", ТОВ "Інноваційні технології масел", ТОВ "Оборонреєстр" та інші.

Related video

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування персональних санкцій до 51 фізичної та 220 юридичних осіб. Відповідний указ №307/2023 від 27 травня опубліковано на сайті Офісу президента України.

Згідно з додатком №1 до указу, президент ввів у дію рішення РНБО від 27 травня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів" проти 51 громадянина Російської Федерації.

Крім того, було введено санкції проти 220 юридичних осіб, серед яких російські та закордонні компанії.

До громадян РФ, які опинилися в списку санкцій, потрапили:

Рубен Татулян — президент Федерації греко-римської боротьби;

Олександр Прокопенко — генерал-майор ЗС РФ;

Різван Шарик — генеральний директор ТОВ "Стеллар";

Борис Золотарьов — губернатор Евенкійського автономного округу;

Олексій Рощин — блогер, політтехнолог, публіцист;

Сергій Агарков — "заступник мера" Балаклії в період окупації;

Ігор Івановський — генеральний директор ТОВ "Зостро" та інші.

Що стосується юридичних осіб, то у списку опинилися російські компанії АТ "Залізнична торгівельна компанія", ТОВ "Інноваційні технології масел", ТОВ "Оборонреєстр" тощо.

У зв'язку з цим президент дав розпорядження Кабінету міністрів України та СБУ забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо підсанкційних фізичних та юридичних осіб.

"Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів", — йдеться в указі Зеленського.

Нагадаємо, 19 травня США ввели нові експортні обмеження проти Росії — під заборону потрапили ряд промислових та пов'язаних із військово-промисловим комплексом РФ компаній. Також повідомлялося, що Австралія запровадила нові фінансові обмеження та заборону на експорт усього обладнання та супутніх деталей до Росії. До списку потрапили фізичні та юридичні особи, серед яких "Роснефть" та дочірні компанії "Росатома".