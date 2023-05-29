"Втішна маячня": мер Терехов відповів голові Бєлгородщини на "приєднання Харкова" (відео)

За словами Ігоря Терехова, населення Бєлгорода становить лише один район Харкова, а колись російське місто входило до Харківської області, "але до цього ми не йтимемо".

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Мер Харкова Ігор Терехов назвав кумедними заяви губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова про те, що "приєднання Харкова" до РФ — найкращий спосіб захистити його регіон від обстрілів. За словами Терехова, харків'яни сприймають Бєлгородську область виключно як БНР (Брянська народна республіка). Про це повідомляє "Настоящее время".

За словами Терехова, російські війська хотіли захопити Харків із лютого минулого року, тому про якесь приєднання говорити не доводиться.

"Та маячня, яку він вимовив, нехай вона буде втішною для нього <…> Те, що стосується Харкова, Харків — самодостатнє місто, є і буде українським. Для довідки, можу нагадати, що населення Бєлгорода — це лише один район міста Харкова ", — пояснив градоначальник.

Він також сказав, що колись до Харківської області входив і Бєлгород, "але до цього ми не йтимемо".

"Харків — українське місто, є і буде", — резюмував він.

Заява мера

Білгородський губернатор В'ячеслав Гладков в ефірі російського телебачення назвав приєднання до РФ Харкова найкращим вирішенням проблеми обстрілів.

Війська РФ атакували Харків 24 лютого 2022 року, у перший день масштабного вторгнення. Частина території Харківської області була під окупацією, але штурм міста російським загарбникам не вдався. У вересні 2022-го ЗСУ провели вдалий контрнаступ і витіснили війська РФ за більшу частину Харківської області, окупованими залишається близько 1,5%.

Нагадаємо, що Харківська ОВА опублікувала кадри наслідків обстрілу області 29 травня. Атакам зазнали населені пункти в Куп'янському, Чугуївському та Ізюмському районах.

Також повідомлялося, що у РФ розповіли про спробу прориву української ДРГ із території Харківської області 20 травня. За даними російських ЗМІ, "українська ДРГ" нібито налічувала 15 людей.