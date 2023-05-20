З гранатометами, АК-47 і кулеметами: в РФ повідомили про спробу прориву української ДРГ

За повідомленням російських ЗМІ, "українська ДРГ" складалася з 15 осіб. "Диверсанти" спробували зайти з Харківської області.

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В Росії заявили, що на територію Бєлгородської області намагалася прорватися серйозно озброєна група українських диверсантів і напала на російських прикордонників. Про це повідомляє російське видання Вaza.

За інформацією ЗМІ, ДРГ у кількості 15 осіб прийшла з боку села Грани Харківської області. Бійці були озброєні автоматами Калашнікова, гранатометом, снайперськими гвинтівками та кулеметами.

ДРГ угледіли пильні російські прикордонники і влаштували перестрілку. За їхніми словами, декілька людей намагалися прорватися через село Червоний Хутір Бєлгородського району, а також, що позиції прикордонників піддалися обстрілам збоку ЗСУ, зокрема, з боку Бударки Харківської області зі снайперської гвинтівки. Постраждалих немає.

Видання Shot пише, що четверо українських диверсантів нібито отримали поранення під час спроби потрапити в Бєлгородську область. Після атаки члени ДРГ відійшли у бік села Грани Харківської області.

В оперштабі Бєлгородської області заявили, що інформація про спробу прориву диверсійної групи ЗСУ не відповідає дійсності. За останніми підтвердженими даними, вчора, 19 травня, на кордоні Білгородської області планово велася робота Збройних Сил РФ.

Нагадаємо, що 18 травня росЗМІ також повідомляли про українську ДРГ у Бєлгородській області. Тоді намагалися прорватися два десятки диверсантів, але натрапили на рішучих російських прикордонників, які дали бій, відбили атаку і відкрили масований зустрічний вогонь, через що ДРГ нібито відступила.

На думку політолога Олега Лісного, росіян, які влаштовують так звані "теракти" на складах та залізничних коліях у РФ, не треба вважати союзниками, оскільки "більшість з них воюють за свою імперію".