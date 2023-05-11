Диверсанти як ресурс: у Росії Україна має лише ситуативних союзників, — експерт

На думку політолога Олега Лісного, росіян, що здійснюють так звані "теракти" на складах та залізничних коліях у РФ, не треба вважати союзниками, оскільки "більшість з них воюють за свою імперію".

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Кількість вибухів на складах, підривів залізничних колій, запусків безпілотників на території Росії збільшується. У більшості надзвичайних ситуацій РФ звинувачує Україну, але українська сторона не бере за них відповідальність. Натомість, це роблять різні російські протестні групи, які виступають проти Володимира Путіна. Про це 11 травня у коментарі Фокусу розповів політолог Олег Лісний.

Він пояснив, що такі групи, хоча і видимо діють в інтересах України, але їх не можна вважати союзниками.

"Лише ситуативними. Бо більшість росіян воюють за свою імперію. Нині їх можна використовувати як ресурс, але розраховувати, що цей ресурс перетворить Росію на демократичну державу — я сумніваюсь", — пояснює він.

Політолог висловив переконання, що усі вони "не про демократичний розвиток Росії", адже вони не говорять про "руйнацію тюрми народів".

"Вони не говорять про те, що треба дати волю всім 190 народам, які живуть у РФ. Я чув, що хтось хоче створити Сибірські об'єднані штати. Така ідея імпонує, бо вона показує велич Москви. І в Мордовії, і в Татарстані є люди, які бачать себе без Москви. Багато російських лібералів після 2014 року прямо говорили, що в Україну вони приїдуть будувати правильну Росію, аби її перенести туди, а Україну залишити молодшим братом", — додає експерт.

Нагадаємо, що 3 травня 2 БпЛА атакували башту Кремля. Деякі західні аналітики припускають, що удар безпілотників мав символічні цілі та був спрямований на ослаблення влади Кремля, а також демонстрацію вразливості Росії.

Також нагадаємо, що 1 травня місцева влада Брянської області офіційно підтвердила інформацію про сходження внаслідок підриву рейок поїзда з нафтопродуктами.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Диверсійна діяльність чи партизанська війна: хто стоїть за вибухами у РФ".