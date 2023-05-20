По сообщению российских СМИ, "украинская ДРГ" состояла из 15 человек. "Диверсанты" попробовали зайти из Харьковской области.

Related video

В России заявили, что на территорию Белгородской области пыталась прорваться серьезно вооруженная группа украинских диверсантов и напала на пограничников. Об этом сообщает российское издание Вaza.

По информации СМИ, ВРГ в количестве 15 человек пришла со стороны села Граны Харьковской области. Бойцы были вооружены автоматами Калашникова, гранатометом, снайперскими винтовками и пулеметами.

ДРГ узрели бдительные российские пограничники и устроили перестрелку. По их словам, несколько человек пытались прорваться через село Красный Хутор Белгородского района, а также, что позиции пограничников подверглись обстрелам со стороны ВСУ, в частности со стороны Бударки Харьковской области со снайперской винтовки. Пострадавших нет.

Издание Shot пишет, что четверо украинских диверсантов якобы получили ранения при попытке попасть в Белгородскую область. После атаки члены ВРГ отошли в сторону села Граны Харьковской области.

В оперштабе Белгородской области заявили, что информация о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ не соответствует действительности. По последним подтвержденным данным, вчера, 19 мая, на границе Белгородской области планово проводилась работа Вооруженных Сил РФ.

Напомним, что 18 мая РосСМИ также сообщали об украинской ДРГ в Белгородской области. Тогда пытались прорваться два десятка диверсантов, но наткнулись на решительных российских пограничников, которые дали бой, отразили атаку и открыли массированный встречный огонь, из-за чего ДРГ якобы отступила.

По мнению политолога Олега Лесного, россиян, устраивающих так называемые "теракты" на складах и железнодорожных путях в РФ, не следует считать союзниками, поскольку "большинство из них воюют за свою империю".