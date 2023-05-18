В России отогнали 20 зашедших через границу украинских "диверсантов" — росСМИ

По сообщению российских СМИ, неизвестные пытались незаконно пересечь границу с Белгородской областью.

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В Белгородской области российские пограничники дали бой группе "диверсантов". Под массивным огнем россиян ДРГ якобы сбежала обратно за границу. Об этом сообщает Shot.

По информации источников издания, два десятка диверсантов пытались прорваться на территорию Белгородской области со стороны Украины, но наткнулись на решительных российских пограничников, которые дали бой, отразили атаку и открыли массированный встречный огонь. Поэтому ДРГ якобы отступила.

В Генштабе Вооруженных сил Украины комментарии по поводу проникновения "украинской ДРГ" в Белгородскую область пока не предоставляли.

Напомним, что 6 апреля бойцы "Русского Добровольческого Корпуса" (РДК) посетили Брянскую область России. Они пообщались с местными и спокойно удалились. Российские власти рассказывали о "ликвидации украинской ДРГ".

В России сообщили о проникновении украинской ДРГ в районе села Случовск. Пограничное управление ФСБ заявило, что вступило в бой с 20 диверсантами. Российский губернатор заявил, что украинские диверсанты обстреляли из минометов поселка Запесочье.