У Росії відігнали 20 українських "диверсантів", які зайшли з кордону, — росЗМІ

За повідомленням російських ЗМІ, невідомі намагалися незаконно перетнути кордон із Бєлгородською областю.

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В Бєлгородській області російські прикордонники дали бій групі "диверсантів". Під масивним вогнем росіян ДРГ нібито втекла назад за кордон. Про це повідомляє Shot.

За інформацією джерел видання, два десятки диверсантів намагалися прорватися на територію Бєлгородської області з боку України, але натрапили на рішучих російських прикордонників, які дали бій, відбили атаку і відкрили масований зустрічний вогонь. Через це ДРГ нібито мусила відступити.

У Генштабі Збройних сил України коментарів з приводу проникнення "української ДРГ" в Бєлгородську область поки не надавали.

Нагадаємо, що 6 квітня бійці "Російського Добровольчого Корпусу" (РДК) відвідали Брянську область Росії.Вони поспілкувалися з місцевими і спокійно вийшли. Російська влада розповідала про "ліквідацію української ДРГ".

У Росії повідомили про проникнення української ДРГ у районі села Случовськ. Прикордонне управління ФСБ заявило, що вступило в бій із 20 "диверсантами". Російський губернатор заявив, що українські диверсанти обстріляли із мінометів селища Запісоче.