"Носитиму як почесний орден": сенатор США Грем — про ордер на його арешт від МВС РФ

За словами сенатора-республіканця від Південної Кароліни Ліндсі Грема, режим Володимира Путіна "корумпований та аморальний". У РФ виписали ордер на його арешт після публікації відредагованого відео, в якому були слова "росіяни вмирають".

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Американський сенатор-республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Грем прокоментував новину про те, що у РФ виписали ордер на його арешт. За його словами, він носитиме ордер путінського корумпованого аморального режиму як почесну нагороду. Про це він написав у Twitter.

Російське МВС виписало ордер на арешт Ліндсі Грема після його заяв про війну в Україні. В опублікованому Офісом президента України відео, яке було зроблено під час бесіди з Володимиром Зеленським, республіканець Грем сказав, що "росіяни вмирають" і назвав американську військову допомогу Україні "найкращими грошима, які ми колись витрачали".

Згадані вислови Грема звучали у різних контекстах, але у відредагованому ОП відео їх поставили поруч, що викликало хвилю обурень у РФ.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що складно уявити ще більшу ганьбу для країни, де є такі сенатори.

Грем — один із кількох членів Конгресу, яким минулого року було заборонено в'їзд на територію Росії. Коментуючи заборону, Грем тоді заявив, що усвідомлення того, що його підтримка України викликала гнів Путіна, приносить йому величезну радість.

Нагадаємо, що сенатор Грем жорстко відповів на звинувачення заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. Суть висловлювань сенатора Ліндсі Грема у російських ЗМІ спотворили, щоб звинуватити США у агресивній політиці.

Також повідомлялося, що в інтерв'ю сербському телеканалу спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путіна ніхто не наважиться заарештувати, оскільки йдеться про ядерну державу.