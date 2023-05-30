Обстріл Києва 29 травня: у столичному метро ховалася рекордна кількість городян, — КМДА

У столичному метро вдень обстріли від РФ перечікувала понад 41 тисяча осіб, а вночі на станціях перебували понад 9 тисяч киян.

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Минулої ночі, 29 травня, багато киян перечікували повітряну тривогу у місті в метро. Число жителів столиці на станціях, які працювали як укриття, цього дня було рекордним. Про це повідомляє офіційна пресслужба КМДА.

"Вночі на станціях метро переховувалося понад 9 тисяч городян, з яких 1120 — діти. Це найбільша кількість людей, які перебували вночі на станціях протягом поточного місяця", — повідомляють у пресслужбі.

Також у КМДА зазначили, що під час денного обстрілу столиці України у київському метрополітені перебувала понад 41 тисяча осіб.

Київський метрополітен нагадує, що під час тривоги, перебуваючи на станціях, можна отримати стільці та питну воду. Для цього потрібно тільки звернутися до працівника станції, який знаходиться на платформі. Також у КМДА попросили городян враховувати, що на станціях метро буває прохолодно, тож варто взяти з собою теплий одяг.

У режимі укриття метро Києва працює цілодобово.

Нагадаємо, 29 травня Росія влаштувала чергову серію інтенсивних обстрілів українських міст, яку заступник Офісу президента України Ігор Жовква назвав одним з "найважчих днів" для України за всі місяці повномасштабного вторгнення.

Також нагадаємо, внаслідок атаки дронів-камікадзе Shahed, які запустила у бік Києва російська армія, у ніч на 30 травня у столиці почалися пожежі. Багато уламків впали на житлові будинки.