Здав окупантам: ДБР оголосила про підозру ексохоронцю Кримського табору "Артек" (фото)

Слідчі встановили, що за здачу "Артеку" підозрюваний отримав посаду в одному з незаконно створених силових відомств окупантів. З 2019 року він зайнявся переслідуванням незгодних з новою політикою РФ на півострові.

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Співробітники ДБР заочно повідомили про підозру у державній зраді колишньому правоохоронцю з Криму, який допоміг російським окупантам захопити Міжнародний дитячий центр "Артек". Про це у вівторок, 30 травня, повідомляється на офіційному сайті ДБР.

Чоловік підозрюється у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

За інформацією відомства, обвинувачений служив в українських правоохоронних органах та був охоронцем дитячого табору на той момент, коли у 2014 році відбувалася окупація півострова.

Фото: державне бюро розслідувань

За сприяння під час захоплення об'єкта чоловік отримав посаду в одному з незаконно створених міністерств внутрішніх справ окупантів.

Також співробітники ДБР змогли дізнатися, що у 2019 році колишній охоронець перейшов служити до "Росгвардії". З того часу до його обов'язків входить переслідування незгодних з російською владою громадян та розгони мирних демонстрацій у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, наприкінці липня минулого року стало відомо, що окупаційні сили відправляють дітей з Мелітополя на відпочинок до захопленого Криму. Частину українських дітей з Мелітополя відправили до відомого дитячого табору "Артек".

У 2014 році, після окупації Криму РФ, міжнародний табір "Артек" переїхав з окупованого Криму до Карпат, де розташувався на території курорту Буковель.