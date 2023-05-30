Ракети успішно перехоплені: Ігнат спростував заяви Шойгу про "знищення" Patriot

За словами Юрія Ігната, зенітний ракетний комплекс Patriot успішно перехопив усі балістичні ракети, підтверджуючи його неушкоджений стан і ефективність.

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У понеділок, 29 травня, зенітний ракетний комплекс Patriot успішно перехопив усі ракети "Іскандер", запущені Росією в напрямку Києва. Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає "Суспільне".

За його твердженням, зенітний ракетний комплекс Patriot успішно перехопив усі балістичні ракети, підтверджуючи його неушкоджений стан і ефективність.

"Учора відпрацював комплекс Patriot, знищені всі цілі типу "Іскандер", що летіли балістикою. Вчора була раптова несподівана атака, ворог намагався застати нас несподівано після нічної атаки Київської області і шахедами, і крилатими ракетами типу х101-х555. Але наші, відразу в готовності, тому що ворог підступний і може завдати удару будь-якої миті", — сказав Ігнат.

Раніше 30 травня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російські військові "останніми днями" уразили в Києві американський зенітний ракетний комплекс Patriot.

Нагадаємо, 29 травня Росія влаштувала чергову серію інтенсивних обстрілів українських міст, яку заступник Офісу президента України Ігор Жовква назвав одним із "найважчих днів" для України за всі місяці повномасштабного вторгнення.

Також нагадаємо, внаслідок атаки дронів-камікадзе Shahed, які запустила в бік Києва російська армія, у ніч проти 30 травня в столиці почалися пожежі. Багато уламків впали на житлові будинки.