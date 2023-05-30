У Мелітополі пролунали потужні вибухи: що відбувається у місті (відео)

Протягом цієї доби місцеві жителі окупованого міста в Запорізькій області чули вже кілька потужних вибухів.

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У вівторок, 30 травня, в окупованому ЗС РФ Мелітополі пролунала серія вибухів. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму телеграм-каналі.

"Потужні вибухи у Мелітополі, які чуло все місто. Уточнюємо деталі", — написав Федоров.

Вибухи у Мелітополі: що про це пишуть медіа та соцмережі

У свою чергу, росмедіа "Запорізький Телеграф" опублікувало коротке відео. На кадрах видно, як у небо здіймається білий дим. Російське медіа стверджує, що це сліди роботи протиповітряної оборони ЗС РФ.

Крім того, телеграм-канал РІА-Мелітополь повідомив про те, що вибух у місті був настільки потужний, що його почули навіть жителі селища Мирне. Населений пункт розташований поблизу Мелітополя.

У місцевому чаті у Телаграмі мешканці міста також пишуть про гучні вибухи.

"У Мелітополі голосно! Що чути десь гупнуло. Не дають спокійно жити", — написала одна з учасниць чату.

Також у соцмережах написали про потужні вибухи у Токмаку. Станом на 18:29 в області було оголошено повітряну тривогу після чого люди почули перші вибухи.

У Мелітополі пролунали вибухи: як відреагувала російська сторона

Чиновник з окупаційної адміністрації Мелітополя Володимир Рогов о 18:32 у своєму телеграм-каналі написав про серію вибухів, один із яких був особливо потужним.

О 18:35 він опублікував відео, поширене у соцмережах (на кадрах видно білий дим у небі). У дописі Рогов написав про те, що українські військові нібито хотіли вдарити ракетами по місту, проте ППО РФ "відпрацювала" по ракетах, що летять.

На сьогодні, за словами самого Рогова, в Мелітополі почалися перебої зі зв'язком.

Нагадаємо, що у вівторок, 30 травня, у Мелітополі вже лунали вибухи. Близько 12:00 міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про те, що "прильоти" були за базами російських окупантів у Мелітополі та Михайлівці. Російські пропагандисти спочатку заявили про вибухи в окупованому Мелітополі, а потім самі спростували поширену інформацію.

Крім того, під час повітряної атаки ЗС РФ Києва 30 травня сили ППО збили 29 ворожих дронів із 31. Є руйнування у кількох районах столиці. Відомо про одну загиблу жінку.