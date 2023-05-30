"Відслідковують у реальному часі": Україна знає, де знаходяться Путін та Пригожин, — ГУР

За словами Андрія Юсова, хоч і робляться зусилля приховати дані про місцезнаходження голови Кремля та наближених осіб, наприклад за допомогою двійників, все ж таки це не те, що можна було б приховати.

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Українська військова розвідка в режимі реального часу відстежує місцезнаходження російського президента Володимира Путіна та засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це повідомляє Sky News із посиланням на заяву представника ГУР Андрія Юсова.

Юсов сказав, що хоч і робляться зусилля приховати інформацію про те, де знаходиться Путін та інші близькі режиму особи, у тому числі за допомогою таких "технологій", як використання двійників, все ж таки це не те, що можна було б приховати.

За словами Юсова, що стосується їхнього місцезнаходження, українська розвідка, звісно, знає.

Він уточнив, що Путіна дуже добре охороняють, тоді як охорона Пригожина не настільки посилена, як голова Кремля. Останній поводиться найбільш вільно серед усіх інших представників російського істеблішменту.

Дані про місцезнаходження Путіна і Пригожина мають у своєму розпорядженні як Україна, так і західні партнери, і вони часто відстежуються в реальному часі.

Однак зараз, за словами Юсова, немає бажання ліквідувати ні того, ні іншого. Що ж до пріоритетних цілей, то всі військові злочинці мають бути притягнуті до відповідальності, уточнив представник керівництва ГУР.

"Як цивілізована держава Україна зацікавлена в тому, щоб це покарання було здійснено у рамках міжнародного права на міжнародному трибуналі", — заявив Юсов.

Гаага чекає на Путіна живого за ґратами під час свого трибуналу, це також пріоритет для ГУР, додав він.

Нагадаємо, що 29 травня в ГУР МО розповіли про наслідки краху режиму російського президента Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що завдяки операціям РДК у Білгородській області ГУР має цінні дані. За словами представника розвідки, розвіддані про вразливість режиму Кремля перед внутрішніми ударами отримав увесь світ.