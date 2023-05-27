ГУР отримала цінну інформацію: Юсов описав значення операції ЛСР та РДК в Росії (відео)

Представник розвідки проінформував, що частину розвідданих отримав увесь світ. Йдеться про вразливість режиму Володимира Путіна до внутрішніх ударів.

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Представники "Російського добровольчого корпусу", легіону "Свобода Росії" та загалом руху опору залишаються на території РФ. Про це в ефірі проєкту "Новий відлік" 26 травня повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Це люди різні за національним походженням, за якимись ідеологічними позиціями й вподобаннями, але це люди, які зневірились в інших способах, окрім як збройної боротьби, захисту своїх конституційних прав. Так, такі люди залишаються на території, яка називається поки що "Російська Федерація", і їхня географія поширюється, і їхня кількість збільшується", — заявив він.

За словами представника ГУР МО, нині завданням російських партизанів є звільнення держави від режиму президента Володимира Путіна. Юсов проінформував, що сили опору діють як у прикордонних селах Росії, так і в столичному регіоні країни-агресорки.

"Їхнє завдання наразі, якщо ми говоримо про Бєлгородщину, це визволення цих земель від панування режиму Путіна, який для мешканців цих територій — представників різних народів, різних національностей — є очевидно режимом внутрішньої окупації. А якщо ми говоримо про низку народів, які мають вищий рівень певної політичної свідомості, то це навіть не внутрішня окупація, це, власне, пряма зовнішня окупація — наприклад, якщо ми говоримо про народи Кавказу або Татарстан", — пояснив він.

Представник розвідки попередив, що українцям не варто переоцінювати реакцію Кремля на операцію ЛСР та РДК у Бєлгородській області в контексті ситуації на фронті. Однак, з його слів, російське керівництво змушено у відповідь на події в регіоні перегруповувати свої війська. Прорив добровольців через кордон Юсов назвав безумовним наслідком повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

"Географічні й політичні назви територій можуть змінюватися. Територія, яка наразі називається "Російська Федерація" — в неї входять різні історичні землі, які в різні етапи по-різному називались. Тому сьогодні ця назва така, далі — будемо бачити", — підкреслив він.

Представник ГУР МО проінформував, що внаслідок операції у Бєлгородській області була зібрана цінна для української розвідки інформація, яка зі зрозумілих причин не буде розголошуватись. Проте частину цих даних, які він коротко схарактеризував як "король голий", отримав увесь світ. Як пояснив Юсов, йдеться про виснаження силового апарату Путіна та вразливість Росії до внутрішніх ударів

"Це — внутрішнє російське протистояння. Громадяни РФ захищають власні права від узурпатора і диктатора Путіна. Те, що при цьому використовуються зразки засобів, які є різними за своїм географічним походженням, цьому є різні пояснення", — зазначив представник розвідки.

Коментар представника ГУР МО Андрія Юсова (його підключення — з 15:52)

Нагадаємо, російський опозиціонер Ілля Пономарьов розповів про наплив добровольців, що хочуть доєднатись до сил опору. На його думку, згодом 22 травня відзначатимуть у Росії як національне свято.

26 травня легіон "Свобода Росії" опублікував відеозведення операції у Бєлгородській області. На кадрах можна побачити знищення російської техніки.