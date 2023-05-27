ГУР получила ценную информацию: Юсов описал значение операции ЛСР и РДК в России (видео)

Представитель разведки сообщил, что часть разведданных получил весь мир. Речь идет об уязвимости режима Владимира Путина к внутренним ударам.

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Представители "Русского добровольческого корпуса", легиона "Свобода России" и движения сопротивления остаются на территории РФ. Об этом в эфире проекта "Новий відлік" 26 мая сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Это люди разные по национальному происхождению, по каким-то идеологическим позициям и предпочтениям, но это люди, отчаявшиеся в других способах, кроме как вооруженной борьбы, защиты своих конституционных прав. Да, такие люди остаются на территории, которая называется пока "Российская Федерация". И их география распространяется, и их количество увеличивается", — заявил он.

По словам представителя ГУР МО, задачей российских партизан является освобождение государства от режима президента Владимира Путина. Юсов проинформировал, что силы сопротивления действуют как в приграничных селах России, так и в столичном регионе страны-агрессорки.

"Их задача сейчас, если мы говорим о Белгородщине, это освобождение этих земель от господства режима Путина, который для жителей этих территорий — представителей разных народов, разных национальностей — является очевидно режимом внутренней оккупации. А если мы говорим о ряде народов, которые имеют высший уровень определенного политического сознания, это даже не внутренняя оккупация, это, собственно, прямая внешняя оккупация — например, если мы говорим о народах Кавказа или Татарстане", — объяснил он.

Представитель разведки предупредил, что украинцам не следует переоценивать реакцию Кремля на операцию ЛСР и РДК в Белгородской области в контексте ситуации на фронте. Однако, по его словам, российское руководство вынуждено в ответ на события в регионе перегруппировать свои войска. Прорыв добровольцев через границу Юсов назвал безусловным следствием полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

"Географические и политические названия территорий могут меняться. Территория, которая называется "Российская Федерация" — в нее входят разные исторические земли, которые в разные этапы по-разному назывались. Поэтому сегодня это название такое, дальше — увидим", — подчеркнул он.

Представитель ГУР МО проинформировал, что в результате операции в Белгородской области была собрана ценная для украинской разведки информация, которая по понятным причинам не будет разглашаться. Однако часть этих данных, которые он кратко охарактеризовал как "король голый", получил весь мир. Как объяснил Юсов, речь об истощении силового аппарата Путина и уязвимости России к внутренним ударам.

"Это — внутреннее российское противостояние. Граждане РФ защищают собственные права от узурпатора и диктатора Путина. То, что при этом используются образцы средств, которые являются разными по своему географическому происхождению, этому есть разные объяснения", — отметил представитель разведки.

Комментарий представителя ГУР МО Андрея Юсова (его подключение — с 15:52)

Напомним, российский оппозиционер Илья Пономарев рассказал о наплыве добровольцев, которые хотят присоединиться к силам сопротивления. По его мнению, впоследствии 22 мая будет отмечен в России как национальный праздник.

26 мая легион "Свобода России" опубликовал видеосводку операции в Белгородской области. На кадрах можно увидеть уничтожение российской техники.