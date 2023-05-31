"Гучні хлопки": у Севастополі повідомили про стрілянину біля військових частин (відео)

Згідно з повідомленнями очевидців, звуки стрілянини чули в районі Стрілецької бухти, де базується Чорноморський флот Росії.

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У тимчасово окупованому Севастополі, що у Криму, відбулася стрілянина біля російських частин. Про це у середу, 31 травня, повідомляє місцеве медіа "Кримський вітер".

За словами очевидців, у районі Стрілецької бухти приблизно об 11:40 було чути стрілянину зі стрілецької зброї. Стрільба відбувалася з перервами й мала схожий характер з діями при збиванні об'єктів.

Місцеве ЗМІ зазначає, що Стрілецька бухта є місцем стоянки військових кораблів Чорноморського флоту Росії. Крім того, у цьому районі розташовано кілька російських військових частин, відповідальних за берегову охорону.

Як повідомили у російському медіа "ПП Севастополь", місцеві жителі також чули "гучні хлопки" на вулиці Фадєєва.

Пізніше представник окупаційної адміністрації т.зв. "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив у своєму Telegram-каналі, що гучні звуки — це нібито навчальні стрілянини.

"Гучні звуки — це у тирі Нахімовського училища йдуть навчальні стрільби. У місті все спокійно", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 26 травня повідомлялося, що глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов сумнівається у здатності ЗС РФ "захистити" півострів.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк 22 травня заявив, що поява на території окупованого Криму збройних формувань, так званих ПВК, говорить про страх росіян напередодні контрнаступу ЗСУ.