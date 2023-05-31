"Режим максимального завантаження": РФ нарощує виробництво зброї та бронетехніки, — Кремль

За словами російського прем'єра Михайла Мішустіна, паралельно йде вдосконалення озброєнь та техніки.

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Російський ВПК значно збільшив виробництво озброєння та іншого військового обладнання, необхідного Росії для війни в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, передає ТАРС.

Оборонно-промисловий комплекс РФ працює "в режимі максимального завантаження", військові підприємства багаторазово збільшили випуск озброєнь для воєнної кампанії в Україні.

"Паралельно з виконанням бойових завдань йде вдосконалення озброєнь та техніки", — заявив кремлівський чиновник.

У РФ також запровадили тимчасову заборону на експорт патронів для цивільної та службової зброї, а також на гільзи певного калібру.

Таке рішення, як повідомляється, продиктоване захистом інтересів держави. Ця чергова спроба, що робиться в рамках переходу на режим військової економіки, згідно зі спеціальним указом президента Володимира Путіна про спеціальні економічні заходи. Заборона триватиме до кінця року.

Нагадаємо, що Україна вперше отримає від США ракети Hydra-70. Нові модифікації цих авіаційних ракет містять керовані боєголовки. Однак, невідомо, яку версію поставлять Києву. Ракетні системи можуть використовуватися під час контрнаступу ЗСУ та служити вогневою підтримкою піхоти з повітря.

Також повідомлялося, що ГУР у реальному часі відстежує місцезнаходження Володимира Путін та Євгена Пригожина. Проте, за словами представника розвідки Андрія Юсова, наразі немає бажання ліквідувати ні того, ні іншого.