"Режим максимальной загрузки": РФ наращивает производство оружия и бронетехники, — Кремль

По словам российского премьера Михаила Мишустина, параллельно идет совершенствование вооружений и техники.

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Российский ВПК значительно увеличил производство вооружений и прочего военного оборудования, необходимого России для войны в Украине. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Оборонно-промышленный комплекс РФ работает "в режиме максимальной загрузки", военные предприятия многократно увеличили выпуск вооружений для военной кампании в Украине.

"Параллельно с выполнением боевых задач идет совершенствование вооружений и техники", — заявил кремлевский чиновник.

В РФ также ввели временный запрет на экспорт патронов для гражданского и служебного оружия, а также на гильзы определенного калибра.

Такое решение, как сообщается, продиктовано защитой интересов государства.

Эта очередная попытка, предпринимаемая в рамках перехода на режим военной экономики, согласно специальному указу президента Владимира Путина о специальных экономических мерах.

Запрет продлится до конца года.

Напомним, что Украина впервые получит от США ракеты Hydra-70. Новые модификации этих авиационных ракет содержат управляемые боеголовки. Однако неизвестно, какую версию поставят Киеву. Ракетные системы могут использоваться во время контрнаступления ВСУ и служить огневой поддержкой пехоты с воздуха.

Также сообщалось, что ГУР в реальном времени отслеживает местонахождение Владимира Путин и Евгения Пригожина. Однако, по словам представителя разведки Андрея Юсова, сейчас нет желания ликвидировать ни того, ни другого.