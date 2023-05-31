"Міжнародне право дозволяє": в уряді Німеччини відреагував на удари по РФ

Штеффен Хебештрайт (Німеччина) говорить про повну законність завдання ЗСУ ударів по території РФ. У свою чергу Джон Кірбі (США) відкрито заявив про те, що Білий дім виступає проти атак на Росію.

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Українські військові можуть законно завдавати ударів ракетами біля БПЛА територією Росії в умовах повномасштабної війни. Про це заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт у коментарі DW.

"Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по території Росії з метою самооборони", — заявив Хебештрайт у коментарі журналістам.

Він також додав, що офіційний Берлін виступає проти того, щоб для подібних атак використовувалося озброєння, яке Німеччина передала ЗСУ як матеріально-технічну допомогу.

Своєю чергою координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі заявив про те, що Білий дім приватно і публічно дав зрозуміти українцям, що не підтримує атаки на російську територію.

"Ми збираємося продовжувати давати їм те, що їм потрібно для самооборони та захисту своєї території, української землі, але ми не підтримуємо нападу на Росію. Ми сказали, що не хочемо заохочувати чи сприяти нападам усередині Росії, тому що ми не хочемо, щоб війна зазнавала подальшої ескалації", — сказав Кірбі.

Нагадаємо, 31 травня у ДПСУ відреагували на підрив росіянами дороги на стику трьох кордонів. Спікер відомства зазначив, що ми всі пам'ятаємо про "Київ за три дні", а тепер окупанти починають побоюватися, що Україна піде у наступ на Брянськ.

Крім того, 27 травня ЗМІ писали про те, що безпілотник атакував будівлю МВС у Білгородській області. За попередніми даними, невідомий дрон скинув вибуховий пристрій на будівлю відділу МВС РФ з питань міграції.