Ведуча Ольга Скабеєва натякнула на отруйників Скрипалів із ГРУ "Петрова та Боширова", які діяли у Великій Британії у 2018 році.

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Ведуча на російському телебаченні Ольга Скабеєва у відповідь на слова голови британського МЗС Джеймса Клеверлі про те, що атаки України на російській території є цілком законними, попередила, що йому на голову може впасти знаменитий шпиль "солсберецького" собору. Фрагмент відео опубліковано на YouTube.

У словах російської ведучої, можливо, було відсилання до отруйників Юлії та Сергія Скрипаль, яке організували співробітники російського ГРУ і які діяли у 2018 році під псевдонімами Петрова та Боширова.

Ольга Скабєєва

Російські агенти, які використовували речовину "Новичок", згодом стверджували, що вони звичайні туристи, які вирішили подивитися на відомий собор з 123-метровим шпилем. Подвійний агент Сергій Скрипаль був отруєний того ж дня, коли ці двоє побували в Солсбері.

Напередодні, 31 травня, голова британського МЗС Джеймс Клеверлі, коментуючи падіння дронів у Москві, заявив, що Київ має право на самооборону і за межами своїх кордонів.

Після цих заяв у Кремлі погрожували, що британські офіційні особи тепер можуть бути "законними військовими цілями" для Москви.

Скабеєва — про "солсберецький" собор

Колишній російський президент Дмитро Медведєв заявив, що офіційні особи Великобританії, які допомагатимуть Україні оборонятися від російських військ, тепер стануть мішенями.

Новими отруєннями "Петрова та Боширова" росіяни лякали британців після постачання в Україну крилатих ракет Storm Shadow. За словами головного редактора RT Маргарити Симоньян, її "старі знайомці Петров і Боширов" давно не бачили "чудових шпилів" і можуть прибути з неоголошеним візитом на британські острови.

Нагадаємо, що в РФ закликали до ударів по Алясці. За словами російського воєначальника Андрія Гурулєва, американський штат потрібно "вичистити вщент".