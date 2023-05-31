Ведущая Ольга Скабеева намекнула на отравителей Скрипалей из ГРУ "Петрова и Боширова", которые действовали в Великобритании в 2018 году.

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Ведущая на российском телевидении Ольга Скабеева в ответ на слова главы британского МИД Джеймса Клеверли о том, что атаки Украины на российской территории вполне законны, предупредила, что ему на голову может упасть знаменитый шпиль "солсберецкого" собора. Фрагмент видео опубликован на YouTube.

В словах российской ведущей, возможно, была отсылка к отравителям Юлии и Сергея Скрипаль, которое организовали сотрудники российского ГРУ, действовавшие в 2018 году под псевдонимами Петрова и Боширова.

Ольга Скабеева

Российские агенты, которые использовали вещество "Новичок", впоследствии утверждали, будто они обычные туристы, решившие посмотреть на знаменитый Солсберийский собор со 123-метровым шпилем. Двойной агент Сергей Скрипаль был отравлен в тот день, когда эти двое побывали в Солсбери.

Накануне, 31 мая, глава британского МИД Джеймс Клеверли, комментируя падения дронов в Москве, заявил, что у Киева есть право на самооборону и за пределами своих границ.

После этих заявлений в Кремле пригрозили, что британские официальные лица теперь могут быть "законными военными целями" для Москвы.

Скабеева — о "солсберецком" соборе

Бывший российский президент Дмитрий Медведев заявил, что официальные лица Великобритании, которые будут помогать Украине обороняться от российских войск, теперь станут мишенями.

Новыми отравлениями "Петрова и Боширова" россияне пугали британцев после поставок в Украину крылатых ракет Storm Shadow. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, ее "старые знакомцы Петров и Боширов" давно не видели "чудесных шпилей" и могут прибыть с необъявленным визитом на британские острова.

Напомним, что в РФ призвали к ударам по Аляске. По словам российского военачальника Андрея Гурулева, американский штат нужно "вычистить дотла".