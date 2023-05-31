Захопили площу більше за Бахмут і викрали БТР 82А: у РДК розповіли про рейд до РФ (відео)

Російські добровольці обіцяють нові вилазки на російську територію. А нещодавній рейд оцінюють як успішний.

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Представники "Російського добровольчого корпусу" розповіли про операцію на території "тимчасово окупованої Білгородської області". Стверджується, що протягом доби була захоплена площа більша за Бахмут. Про це повідомляється в Telegram-каналі РДК.

"Поки що це лише проба наших сил", — йдеться у повідомленні.

Стверджується, що в ході таких "вправ" було викрадено новий БТР 82А, а в майбутньому будуть нові вилазки на російську територію.

Представник РДК

Успішність подальших рейдів російських добровольців багато в чому залежатиме від кількості сил, які вони зможуть зібрати. У майбутньому це може поставити складні питання перед керівництвом РФ і навіть загрожувати існуванню нинішнього режиму Кремля. Про це заявив генерал-майор СБУ у запасі Віктор Ягун.

Вилазка РДК у Білгородській області

Нагадаємо, що за даними добровольців із РФ, черговий рейд на територію країни-агресора вони оцінюють як успішний.

Також повідомлялося, що представники РДК описали Росію, за яку вони борються. У разі поразки російських військ РФ чекають тяжкі соціальні потрясіння. Тоді як перемога ЗС РФ загрожує наступним міжетнічним пеклом.

У свою чергу, в українській розвідці розповіли, що після рейду РДК на російську територію вдалося зібрати важливі дані. Представник ГУР Андрій Юсов повідомив про те, яка роль відводиться операціям ЛЗР та РДК у Росії. Отримані розвідувальні дані вказують на вразливість режиму Кремля.