Щоб вийти до Краматорська: росіяни можуть спробувати захопити Хромове — ISW (карта)

За словами американських аналітиків, ЗС РФ посилили артилерійські обстріли на захід від Бахмута, щоб створити умови для майбутнього просування.

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Російські війська, ймовірно, планують наступ на Хромове, розташоване під Бахмутом у Донецькій області. Нині вони збільшили кількість артилерійських обстрілів у цьому напрямі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 31 травня.

Так, один із російських військкорів заявив, що основна мета російських окупаційних сил — захоплення Хромового, розташованого на захід від Бахмута. На його думку, це допоможе створити умови для майбутнього просування у напрямку Краматорська (34 км на північний захід від Бахмута). Він також наголосив на посиленні російських артилерійських ударів у цьому районі.

Ситуація на Донбасі

Навколо Бахмута 31 травня відбулися обмежені наземні атаки російських військ. За інформацією українського Генштабу, російські війська здійснили невдалі наступальні операції поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний схід від Бахмута) і Білої Гори (12 км на південний захід від Бахмута).

Ситуація в Бахмуті Фото: ISW

Бої продовжуються між Іванівським (6 км на захід від Бахмута) та Кліщіївкою (6 км на південний захід від Бахмута), а в районі Кліщіївки продовжуються позиційні бої. У Бахмуті розміщені звичайні російські війська, добровольчі формування та сили безпеки так званої "ДНР", а також війська "Вагнера" продовжують надавати підтримку на місці.

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 травня, показують, що 1-а диверсійно-розвідувальна бригада "Вовки" ЗС РФ, яка раніше діяла в районі Авдіївки, зараз активна поблизу Залізнянського (9 км на північний захід від Бахмута). Аналітики зазначають, що присутність цієї бригади в даному районі підтверджує припущення, що російські війська, ймовірно, змістили деякі нерегулярні формування та елементи "ДНР" з району Авдіївки до району Бахмута.

Донецька область Фото: ISW

Також 31 травня російські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк. Геолокаційні кадри, що належать до 30 травня, показують, що російські сили просунулися на невелику відстань на північ від Красногорівки (8 км на північ від Авдіївки).

За інформацією українського Генштабу, російські війська вдалися до невдалих наступальних дій поблизу Північного (6 км на захід від Авдіївки), а всі атаки російських сил на Мар'їнку були відбиті українськими військами.

31 травня російські війська обстріляли українські позиції на заході на Донеччині. На геолокаційних кадрах, опублікованих цього дня, видно, як артилерійські підрозділи 127-ї мотострілецької дивізії (5-та загальновійськова армія, Західний військовий округ) атакують українські позиції біля Новополя (45 км на захід від Вугледару).

Також 31 травня російські військові блогери опублікували кадри, на яких нібито видно, як оперативно-бойове тактичне з'єднання "Каскад" (елемент так званої "ДНР") діє поблизу Вугледара. Однак у західній частині Донецької області російські війська не проводили підтверджених чи заявлених наземних атак.

Згідно з твердженням росіян, 31 травня українські війська завдали удару за допомогою системи HIMARS по Калінінському району Донецька. Також українське джерело опублікувало світлину, на якій видно стовп диму в Маріуполі.

Ситуація у Луганській та Харківській областях

30 травня російські війська здійснили наземні атаки на північному заході від населеного пункту Сватове та на півдні від Кремінної. Голова Луганської області Артем Лисогор повідомив, що російські та українські сили зіткнулися на 13 напрямках, включно з Куп'янським і Кремінським.

Луганська область Фото: ISW

За інформацією українського Генштабу, українські сили відбили російські наземні атаки в районі Масютівки (13 км на північний схід від Куп'янська), Новоселівського та Стельмахівки (обидві приблизно за 15 км на північний захід від Сватового), а також на півдні від Кремінної в районі Кузьмино (2 км на південний захід) та Білогорівки (10 км на південь).

Один із російських військових блогерів заявив, що російські війська не змогли просунутися в районі Крохмального (20 км на північний захід від Сватового), тоді як українські сили незначно просунулися на північний схід від Білогорівки. Інший російський військовий кореспондент опублікував відео, де видно, як російські війська обстрілюють українські позиції на Куп'янському напрямку з використанням запальних боєприпасів.

Згідно з повідомленням українського Генштабу, російська диверсійно-розвідувальна група вже другий день поспіль намагається проникнути на українські позиції поблизу Зеленого (34 км на північний схід від Харкова) у Харківській області.

Українські війська продовжують завдавати ударів по російських тилах у Луганській області. Повідомляється, що українські сили вночі з 30 на 31 травня обстріляли Карпати на Луганщині (на східній околиці Алчевська) чотирма ракетами HIMARS. На опублікованих 31 травня геолокаційних знімках видно пошкодження будівлі у Карпатах.

Ситуація на південному напрямку

Міністерство оборони Росії заявило 31 травня про те, що російські війська знищили останній український військовий корабель у порту Одеси 29 травня. Проте представники Південного оперативного командування Збройних Сил України лише повідомили про загоряння інфраструктури порту Одеси, викликане російськими безпілотниками, але не згадали про потоплення військового корабля. В ISW наголосили, що не можуть підтвердити заяву Міністерства оборони РФ.

Південний фронт Фото: ISW

Українські збройні сили продовжують завдавати ударів по окупованих південних районах України. Російські джерела повідомляють, що 30 травня російська протиповітряна оборона активізувалася над Мелітополем і Токмаком. Водночас українські сили обстріляли російські військові вантажівки на захід від Виноградного на Херсонщині (34 км на південний захід від Херсона).

Нагадаємо, 31 травня мер Бахмута Олексій Рева розповів, що з початку війни поранення від мінно-вибухових травм зазнали 505 місцевих жителів, серед них 17 дітей. 204 особи загинули, серед них 4 дитини.

Також 31 травня у Міноборони України повідомили, що під контролем Збройних Сил України залишаються частина околиць Бахмута та вхід до міста.