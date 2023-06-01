Чтобы выйти к Краматорску: россияне могут попытаться захватить Хромово, — ISW (карта)

По словам американских аналитиков, ВС РФ усилили артиллерийские обстрелы к западу от Бахмута, чтобы создать условия для будущего продвижения.

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Российские войска, вероятно, планируют наступление на Хромово, расположенное под Бахмутом в Донецкой области. В настоящее время они увеличили количество артиллерийских обстрелов в этом направлении. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 31 мая.

Так, один из российских военкоров заявил, что основная цель российских оккупационных сил — захват Хромово, что расположен к западу от Бахмута. По его мнению, это поможет создать условия для будущего продвижения в направлении Краматорска (34 км к северо-западу от Бахмута). Он также отметил усиление российских артиллерийских ударов в этом районе.

Ситуация на Донбассе

Вокруг Бахмута 31 мая произошли ограниченные наземные атаки со стороны российских войск. По информации украинского Генштаба, российские войска предприняли неудачные наступательные операции вблизи Орехово-Василовки (11 км северо-восточнее Бахмута) и Белой Горы (12 км юго-западнее Бахмута).

Ситуация в Бахмуте Фото: ISW

Бои продолжаются между Ивановским (6 км к западу от Бахмута) и Клищиевкой (6 км к юго-западу от Бахмута), а в районе Клищиевки продолжаются позиционные бои. В Бахмуте размещены обычные российские войска, добровольческие формирования и силы безопасности так называемой "ДНР", а также войска "Вагнера" продолжают оказывать поддержку на месте.

Геолокационные кадры, опубликованные 31 мая, показывают, что 1-я диверсионно-разведывательная бригада "Волки" ВС РФ, ранее действовавшая в районе Авдеевки, сейчас активна вблизи Зализнянского (9 км северо-западнее Бахмута). Аналитики отмечают, что присутствие этой бригады в данном районе подтверждает предположение, что российские войска вероятно сместили некоторые нерегулярные формирования и элементы "ДНР" из района Авдеевки в район Бахмута.

Донецкая область Фото: ISW

Также 31 мая российские силы осуществили ограниченные наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк. Геолокационные кадры, относящиеся к 30 мая, показывают, что российские силы продвинулись на небольшое расстояние к северу от Красногоровки (8 км к северу от Авдеевки).

По информации украинского Генштаба, российские войска предприняли неудачные наступательные действия вблизи Пивничного (6 км к западу от Авдеевки), а все атаки российских сил на Марьинку были отражены украинскими войсками.

31 мая российские войска обстреляли украинские позиции на западе Донецкой области. На геолокационных кадрах, опубликованных в этот день, видно, как артиллерийские подразделения 127-й мотострелковой дивизии (5-я общевойсковая армия, Западный военный округ) атакуют украинские позиции у Новополя (45 км к западу от Угледара).

Также 31 мая российские военные блогеры опубликовали кадры, на которых, якобы, видно, как оперативно-боевое тактическое соединение "Каскад" (элемент так называемой "ДНР") действует вблизи Угледара. Однако в западной части Донецкой области российские войска не проводили подтвержденных или заявленных наземных атак.

Согласно утверждению россиян, 31 мая украинские войска нанесли удар с помощью системы HIMARS по Калининскому району Донецка. Также украинский источник опубликовал фотографию, на которой виден столб дыма в Мариуполе.

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

30 мая российские войска осуществили наземные атаки на северо-западе от населенного пункта Сватово и на юге от Кременной. Глава Луганской области Артем Лысогор сообщил, что российские и украинские силы столкнулись на 13 направлениях, включая Купянское и Кременское направления.

Луганская область Фото: ISW

По информации украинского Генштаба, украинские силы отразили российские наземные атаки в районе Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска), Новоселовского и Стельмаховки (обе примерно в 15 км северо-западнее Сватового), а также на юге от Кременной в районе Кузьмино (2 км к юго-западу) и Белогоровки (10 км к югу).

Один из российских военных блогеров заявил, что российские войска не смогли продвинуться в районе Крахмального (20 км к северо-западу от Сватового), в то время как украинские силы незначительно продвинулись на северо-восток от Белогоровки. Другой российский военный корреспондент опубликовал видео, на котором видно, как российские войска обстреливают украинские позиции на Купянском направлении с использованием зажигательных боеприпасов.

Согласно сообщению украинского Генштаба, российская диверсионно-разведывательная группа уже второй день подряд пытается проникнуть на украинские позиции вблизи Зеленого (34 км к северо-востоку от Харькова) в Харьковской области.

Украинские войска продолжают наносить удары по российским тылам в Луганской области. Сообщается, что украинские силы ночью с 30 на 31 мая обстреляли Карпаты в Луганской области (на восточной окраине Алчевска) четырьмя ракетами HIMARS. На опубликованных 31 мая геолокационных снимках видны повреждения здания в Карпатах.

Ситуация на южном направлении

Министерство обороны России заявило 31 мая о том, что российские войска уничтожили последний украинский военный корабль в порту Одессы 29 мая. Однако представители Южного оперативного командования Вооруженных сил Украины только сообщили о возгорании инфраструктуры порта Одессы, вызванном российскими беспилотниками, но не упомянули о потоплении военного корабля. В ISW отметили, что не могут подтвердить заявление Министерства обороны РФ.

Южный фронт Фото: ISW

Украинские вооруженные силы продолжают наносить удары по оккупированным южным районам Украины. Российские источники сообщают, что 30 мая российская противовоздушная оборона активизировалась над Мелитополем и Токмаком. Вместе с тем украинские силы обстреляли российские военные грузовики к западу от Виноградного в Херсонской области (34 км к юго-западу от Херсона).

Напомним, 31 мая мэр Бахмута Алексей Рева рассказал, что с начала войны ранения от минно-взрывных травм получили 505 местных жителей, среди них 17 детей. 204 человека погибли, среди них 4 ребенка.

Также 31 мая в Минобороны Украины сообщили, что под контролем Вооруженных сил Украины остаются часть окрестностей Бахмута и вход в город.