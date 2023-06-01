"Другий день народження": кияни розповіли, як дивом змогли врятуватися під час обстрілу ЗС РФ

За словами очевидців обстрілу, все сталося дуже швидко протягом 15 хвилин. Житель потерпілого від обстрілу будинку дивом вижив, встигнувши сховатися під своїм ліжком.

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Один із мешканців Києва, який знаходився в будинку, котрий постраждав через ракетний обстріл ЗС РФ у ніч на 1 червня, розповів, що дивом залишився живим. Про це чоловік розповів в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За словами киянина, вночі він міцно спав, тож не чув сигналу повітряної тривоги. Прокинувся він уже від звуків сильних вибухів і одразу ж кинувся ховатись під ліжко.

"Після цього я в дикому шоковому стані, навіть зараз деякі емоції залишаються. Потім вирішую оглянути все в квартирі, бачу, що вибиті вікна. Я вижив тому що сталося дуже велике диво. У мене біля балкона є вікна. В одній з кімнат вікно якраз біля балкона вибито. У кімнаті, в якій я був, вікно не вибито", — розповів він.

Киянин також поділився, що після вибуху в його квартирі впали шматки штукатурки зі стін. Наразі, за його словами, 1 червня стане для нього "другим днем народження".

Ще одна мешканка Києва розповіла, що процес обстрілу відбувався стрімко та швидко.

"Протягом, мабуть, 15 хвилин: сирена, робота ППО, стовп коричневого диму та поряд світлий стовп диму. Ну це наскільки я могла побачити в тому ще сутінковому небі", — зазначила жінка.

Ракетний обстріл Києва в ніч на 1 червня

У ніч на 1 червня Київ зазнав ракетної атаки з боку ЗС РФ. Внаслідок падіння уламків постраждали Дніпровський та Деснянський райони столиці. У Деснянському районі загинуло 3 людей.

Нагадаємо, під час ранкової атаки столиці одне з укриттів у Деснянському районі виявилося закритим, і люди не змогли до нього потрапити. Коли вони стояли біля нього, трапився приліт.