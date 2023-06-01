Окупація Ягідного: мешканці, яких росіяни тримали у підвалі, отримають по 100 тисяч

У Мінреінтеграції також повідомили, що державну допомогу отримають 235 українців, звільнених з російського полону, та 301 родина, незаконно позбавлена РФ свободи.

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Жителям села Ягідне на Чернігівщині, яких російські окупанти утримували у підвалі під час окупації регіону, отримають допомогу від держави у розмірі 100 тисяч гривень. Про це сьогодні, 31 травня, повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції України.

За інформацією відомства, 84 мешканці села Ягідне у Чернігівській області, яких росіяни майже місяць утримували у підвалі місцевої школи та піддавали тортурам, отримають по 100 тисяч гривень державної допомоги.

Також у Мінреінтеграції повідомили, що державну допомогу отримають 235 українців, звільнених з російського полону. Також планується виділити грошову допомогу 301 сім'ї осіб, котрих Росія незаконно позбавила волі.

У відомстві повідомили, що кошти будуть перераховані постраждалим відразу після того, як будуть надані всі необхідні документи та заяви.

Нагадаємо, 3 квітня 2023 року, у річницю визволення села Ягідне президент України Володимир Зеленський відвідав школу, у підвалі якої росіяни тримали українців. За його словами, з близько 400 мешканців села там побували близько 370 осіб. Того дня Зеленський побажав Путіну "провести решту своїх днів у підвалі з відром замість туалету".

Також нагадаємо, у лютому журнал Time присвятив обкладинку нового випуску підвалу в селі Ягідне у Чернігівській області, де майже місяць жителі рятувалися від окупантів.