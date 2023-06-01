Нічний обстріл Києва: Кличко показав наслідки удару "Іскандерів" (фото)

За словами мера столиці, через обстріл росіян біля київської поліклініки загинуло троє людей, одна з них — дитина. Уламок "Іскандера" впав біля входу до медустанови через 4 хвилини після оголошення повітряної тривоги.

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Поліцейські з'ясовують, чи закрито укриття поліклініки в Деснянському районі столиці під час ворожого обстрілу Києва. Про це 1 червня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Порушено кримінальні справи. Біля поліклініки минулої ночі загинули троє людей, з них одна дитина. Уламок ракети впав біля входу в медустанову через 4 хвилини після оголошення повітряної тривоги. І люди прямували в укриття", — написав Кличко.

Фото: Віталій Кличко / Telegram Фото: Віталій Кличко / Telegram Фото: Віталій Кличко / Telegram Фото: Віталій Кличко / Telegram

За словами столичного градоначальника, слідство встановлює, чи було укриття відкрито і чи перебували в ньому люди.

"Бо, за інформацією рятувальників, після пошкодження поліклініки з неї виводили групу людей", — додав Кличко.

Як розповів мер Києва, у Деснянському районі пошкоджено три школи, дитячий садок, 6 будинків та поліцейську ділянку. Внаслідок нічного обстрілу столиці постраждали 19 людей. З них троє людей загинули, у тому числі одна дитина. 16 мешканців столиці постраждали. 9 осіб госпіталізували, одного з них у тяжкому стані.

Крім того, Кличко додав, що у кожному районі міста відповідальність за роботу укриттів несуть керівники установ, де розташовані укриття, та голови районів. Глави РДА відповідальні за доступ та облаштування укриттів, що нанесені на карту укриттів столиці. При цьому мер вказав на те, що в Деснянському районі поряд із поліклінікою також є школа, де в момент обстрілу укриття було відкритим і там були люди

Як розповів Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, за фактом закритого укриття поліція Києва відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

"16-й місяць повномасштабної війни. Здавалося б, за цей час відповідальними посадовими особами мали б бути виявлені та виправлені всі недоробки у питанні безпеки людей. Ворог продовжує масштабні обстріли міст. Але досі деякі укриття продовжують залишатися закритими під час повітряної тривоги ", — обурився міністр.

Зазначимо також, що пізніше мер Києва Кличко повідомив, що муніципалітет домовився з патрульною поліцією про те, щоб правоохоронці контролювали роботу укриттів ночами.

"Об'їжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, які є на карті міста і перевірятимуть, чи відкриті вони. І оперативно передавати інформацію міським службам", — заявив Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві поліцейські затримали охоронця поліклініки, який не відкривав укриття, через що загинули люди, які не потрапили в нього. Люди намагалися до нього достукатися протягом 15-20 хвилин.

Також нагадаємо, у ніч на 1 червня ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву Через падіння уламків у Деснянському та Дніпровському районі Києва загинули троє людей. Повідомлялося також, що Сили протиповітряної оборони збили 10 із 10 ракет "Іскандер", якими РФ атакувала Київ.