Використали 10 ракет "Іскандер": скільки грошей витратила РФ під час обстрілу Києва

Російські окупанти лише на одну нічну атаку на столицю України витратили до 17 млн ​​доларів.

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Українські військові повідомили про суму, яку російські окупанти витратили в ніч проти 1 червня під час атаки на Київ, внаслідок якої троє людей загинули, а десять отримали поранення. Про це повідомляє Military Media Center.

Під час атаки на Київ окупанти використали 10 ракет "Іскандер" різних модифікацій. Усі ці ракети були успішно збиті системами протиповітряної оборони. Українські військові оцінюють вартість однієї ракети "Іскандер-М" приблизно 2 мільйони доларів США, а ракети "Іскандер-К" — близько 1 мільйона доларів США.

Таким чином, російські окупанти витратили до 17 мільйонів доларів лише на одну нічну атаку на столицю України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві поліцейські затримали охоронця поліклініки, який не відкривав укриття, через що загинули люди, які не потрапили в нього. Люди намагалися до нього достукатися протягом 15-20 хвилин.

Також нагадаємо, у ніч на 1 червня ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву Через падіння уламків у Деснянському та Дніпровському районі Києва загинули троє людей. Повідомлялося також, що Сили протиповітряної оборони збили 10 із 10 ракет "Іскандер", якими РФ атакувала Київ.