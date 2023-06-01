"Дітовбивці ненавидять слово мир": у Зеленського відреагували на нічний удар РФ по Києву

Перша літня ніч стала жахом для українців, як зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк. Після цього неможливо навіть думати про мирні переговори з Кремлем.

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Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловився про обстріл мирних українських міст у День захисту дітей. Росія продовжує користуватись терористичними методами. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter 1 червня.

За його словами, окупанти свідомо відзначають різноманітні свята вбивством українських дітей. Перша літня ніч знову стала жахом для українців, оскільки Росія випустила по мирних містах ракети.

"Десятьма крилатими/балістичними "Іскандерами" росіяни атакували мирних жителів столиці, багатоквартирні будівлі, лікарні. Троє загиблих, серед них – одна дитина; десять осіб травмовано, з них – одна дитина", — йдеться у повідомленні.

Після цього, як зазначив Михайло Подоляк, мови про переговори не може бути. Це мають зрозуміти світові лідери, які продовжують шукати спосіб дипломатичного врегулювання війни.

"Лідери, які все ще шукають "мирного вирішення" геноцидної війни, – ви з ким хочете домовлятися? Дітовбивці ненавидять слово "мир". Росіянам потрібні "переговори", аби не відповідати за масштабні злочини. Зрозумійте, нарешті: тільки програш Росії реально зупинить війну. Тільки програш", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня росіяни обстріляли Київ балістичними ракетами. У КГВА заявили, що внаслідок російської ракетної атаки у Деснянському районі столиці є жертви, серед яких діти.

Кияни розповіли, як дивом змогли врятуватися під час обстрілу ЗС РФ у першу літню ніч. За словами очевидців обстрілу, все сталося дуже швидко протягом 15 хвилин. Житель потерпілого від обстрілу будинку дивом вижив, встигнувши сховатися під своїм ліжком.