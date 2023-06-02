Нічні вибухи: у Смоленській області РФ: БПЛА атакували нафтову та газову станції (фото)

На місці вибухів знайшли дві вирви. За інформацією місцевої влади, підприємства атакували безпілотниками дальнього радіуса дії. Люди не постраждали.

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Невідомі безпілотні літальні апарати атакували газову та нафтопереробну станції у Смоленській області Російської Федерації. Про це у п'ятницю, 2 червня, повідомляє російське медіа Shot.

За даними джерела російських журналістів, перший вибух стався о другій годині ночі на нафтопереробній станції "Транснафти" у Починківському районі. Внаслідок вибуху було пошкоджено водяну місткість для пожежогасіння об'ємом близько 100 кубічних метрів.

За попередніми даними, ніхто не постраждав і пожежі не виникло. Охоронець підприємства виявив лійку діаметром та глибиною близько 20 сантиметрів.

Другий вибух стався близько третьої години ночі на газорозподільній станції у Смоленському районі. Адміністративна будівля цеху № 3 зазнала часткових пошкоджень, але постраждалих та пожежі не було.

Фото: Shot

Наразі проводиться огляд газопроводу щодо можливих пошкоджень. На місці вибуху було виявлено вирву розміром приблизно метр на півтора, а також уламки безпілотних літальних апаратів.

Пізніше інформацію підтвердив губернатор Смоленської області Василь Анохін.

"Сьогодні близько 3 години ночі у селі Пересна Починківського району та в селі Диваси Смоленського району двома безпілотниками далекого радіусу дії були атаковані об'єкти паливно-енергетичного комплексу. Жертв та постраждалих немає. Критичних пошкоджень та пожеж теж немає. Оперативні служби області працюють", — написав Анохін.

Нагадаємо, 31 травня безпілотник атакував Афіпський НПЗ на півночі Краснодарського краю. Зайнялася одна з установок з перегонки мазуту.

Раніше, 12 травня, повідомлялося, що український телеведучий та волонтер Сергій Притула показав безпілотник, який може бути причетний до атаки на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.