Нічні вибухи: у Смоленській області РФ: БПЛА атакували нафтову та газову станції (фото)
На місці вибухів знайшли дві вирви. За інформацією місцевої влади, підприємства атакували безпілотниками дальнього радіуса дії. Люди не постраждали.
Невідомі безпілотні літальні апарати атакували газову та нафтопереробну станції у Смоленській області Російської Федерації. Про це у п'ятницю, 2 червня, повідомляє російське медіа Shot.
За даними джерела російських журналістів, перший вибух стався о другій годині ночі на нафтопереробній станції "Транснафти" у Починківському районі. Внаслідок вибуху було пошкоджено водяну місткість для пожежогасіння об'ємом близько 100 кубічних метрів.
За попередніми даними, ніхто не постраждав і пожежі не виникло. Охоронець підприємства виявив лійку діаметром та глибиною близько 20 сантиметрів.
Другий вибух стався близько третьої години ночі на газорозподільній станції у Смоленському районі. Адміністративна будівля цеху № 3 зазнала часткових пошкоджень, але постраждалих та пожежі не було.
Наразі проводиться огляд газопроводу щодо можливих пошкоджень. На місці вибуху було виявлено вирву розміром приблизно метр на півтора, а також уламки безпілотних літальних апаратів.
Пізніше інформацію підтвердив губернатор Смоленської області Василь Анохін.
"Сьогодні близько 3 години ночі у селі Пересна Починківського району та в селі Диваси Смоленського району двома безпілотниками далекого радіусу дії були атаковані об'єкти паливно-енергетичного комплексу. Жертв та постраждалих немає. Критичних пошкоджень та пожеж теж немає. Оперативні служби області працюють", — написав Анохін.
Нагадаємо, 31 травня безпілотник атакував Афіпський НПЗ на півночі Краснодарського краю. Зайнялася одна з установок з перегонки мазуту.
Раніше, 12 травня, повідомлялося, що український телеведучий та волонтер Сергій Притула показав безпілотник, який може бути причетний до атаки на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.