Пригожин більше не потрібний Кремлю: відносини вагнерівців та кадировців дали тріщину, — ISW (відео)

За інформацією аналітиків, ватажок ПВК "Вагнер" вже не цікавий Кадирову як союзник, оскільки своїми гострими висловлюваннями він може спровокувати крах військово-політичної системи Кремля.

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Чеченські бойовики Кадирова почали критикувати та погрожувати керівнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину за наказом Кремля і тому, що Рамзан Кадиров більше не бачить у ньому союзника. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни від 1 червня.

"Нападки чеченців на особистість Пригожина можуть бути частиною зусиль Кремля з дискредитації та підриву позицій Пригожина в міру того, як його війська йдуть з лінії фронту. Атаки, зокрема, відбулися 1 червня, в день, коли Пригожин заявив, що Вагнер піде з передової, і у день його дня народження", — повідомляють аналітики.

За інформацією дослідників, раніше Пригожин публічно висловлювався, що у державних ЗМІ забороняли згадувати про його найманців, тож зараз лідер вагнерівців опинився у вразливому становищі — він шукає приводи для того, щоб утриматися на плаву в інформаційному просторі.

Водночас, за інформацією аналітиків, колишній ватажок проросійських бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін припустив, що Кадиров особисто прорахувався, вважаючи Пригожина раніше цінним союзником і усвідомив, що останній не принесе йому жодних переваг. Голова Чечні безумовно не зацікавлений у краху військово-політичної системи Кремля, оскільки та вигідна як йому, так і його армії, тому він зараз дистанціюватиметься від лідера вагнерівців.

Конфлікт кадировців та Пригожина

1 червня один з бойовиків Рамзана Кадирова та депутат Держдуми РФ від Чечні Адам Делімханов, якого вважають "правою рукою" Кадирова, пригрозив Пригожину і пообіцяв розібратися з ним особисто, після заяви ватажка ПВК "Вагнер" про діяльність чеченських бойовиків з "Ахмата". Пригожин заявив, що бойовики "Ахмата" нібито виконують завдання, поставлені Верховним головнокомандувачем.

Делімханов звинуватив Пригожина в невдачах і великих втратах у Бахмуті і зажадав особистої зустрічі, а також заявив, що Пригожин перетворився на блогера, який тільки і вміє що волати та кричати про нестачу боєприпасів.

Нагадаємо, 31 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пропонував оголосити загальну мобілізацію на території Російської Федерації.

Також нагадаємо, що у ГУР Міноборони України заявили, що Путін та Пригожин є цілями №1 для ліквідації.

Сам Пригожин погодився, що його потрібно ліквідувати. Він вважає себе важливою фігурою у російсько-українській війні та повідомив, що поважає рішення його усунути.