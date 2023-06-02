Маневрували, намагаючись обманути ППО: в ЗСУ розповіли деталі масованої атаки на Київ (фото)

Ворог атакував Київ двома заходами — спочатку були БпЛА, а далі — крилаті ракети. Дрони-камікадзе, за даними командування, заходили з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та річище Дніпра.

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В ніч проти 2 червня ЗС РФ атакували Київ крилатими ракетами та іранськими дронами. У Повітряних силах ЗСУ розповіли про деталі нічної атаки та про роботу протиповітряної оборони.

"Окупанти не полишають спроб тероризувати столицю України ударними дронами та ракетами. Чергова нічна атака завершилась невдачею для ворога і черговим успіхом української ППО", — повідомили в Повітряних силах.

У Повітряних силах зазначили, що спершу російські окупанти запустили по Києву дрони-камікадзе "Shahed-136/131". Це сталося близько 23:00 у ніч проти 2 червня. Заходили БпЛА з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та річище Дніпра.

Близько 3:00 години ворог з району Каспійського моря запустив зі стратегічних бомбардувальників крилаті ракети Х-101/Х-555.

"Заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну оборону. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон знищено", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок масованої атаки РФ по населених пунктах Київської області вночі 2 червня є поранені серед цивільних. 11-річна дитина та чоловік 68 років отримали тілесні ушкодження, обидва були госпіталізовані. Обстріли пошкодили цивільні об'єкти — приватні будинки, господарські будівлі та автомобілі.

Раніше військовий аналітик Олександр Коваленко впевнений, що ЗС РФ й надалі завдаватимуть удари по українських містах, оскільки в Росії налагодили виробництво крилатих ракет.