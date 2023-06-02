На Донбасі оголошено примусову евакуацію дітей: Мінреінтеграції назвало населені пункти

Евакуювати дітей будуть із населених пунктів Залізне, Нью-Йорк, Північне, Костянтинівка (село), Іванопілля, Миколаївка та Подільське. Міністерство планує вивезти із зони бойових дій 239 неповнолітніх громадян.

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З початку червня у семи населених пунктах Донецької області було оголошено про примусову евакуацію дітей. Це запобіжний захід, прийнятий у зв'язку з погіршенням обстановки в регіоні та для забезпечення безпеки дітей. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Telegram.

1 червня відбулося засідання Координаційного штабу, на якому головувала віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук. Учасники штабу одноголосно підтримали рішення Донецької обласної адміністрації (ОВА) щодо примусової евакуації дітей із семи населених пунктів. Планується евакуювати 239 дітей із Донецької області.

Евакуація дітей проводитиметься із населених пунктів Донецької області, де зберігається критична безпекова ситуація. Неповнолітніх примусово вивозитимуть із Залізного, Нью-Йорка, Північного, Костянтинівки (село), Іванопілля, Миколаївки та Подільського.

Для дітей, які будуть евакуйовані, передбачено різні заходи підтримки. Вони пересуватимуться у супроводі одного з батьків або законного представника. Під час евакуації їм буде надано безкоштовний притулок, де вони отримають необхідні соціальні гарантії, гуманітарну допомогу та психологічну підтримку.

"Мінреінтеграції вкотре закликає не нехтувати своєю безпекою та особливо безпекою дітей та негайно евакуюватися до більш безпечних регіонів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловився про обов'язкову евакуацію дітей із зони бойових дій. За його словами, евакуація дитини без дорослих неможлива. Вивезення дітей без дозволу батьків посадовець назвав викраденням із сімей.