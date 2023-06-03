Армія Росії вербує злочинців через великі втрати в Україні, — Генштаб

Ув'язненим із умовно-достроковим звільненням пропонують підписати контракти на 3-5 місяців та заробляти гроші, вбиваючи українців.

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Росія зазнає в Україні великих втрат, які хоче компенсувати, підписуючи контракти зі злочинцями. Про це 3 червня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, опублікувавши зведення про події у Facebook.

Російська влада заманює населення до армії різними способами, намагаючись компенсувати втрати в живій силі після бойових дій в Україні. Наприклад, у місті Зоринськ Алтайського краю співробітники кримінально-виконавчої служби агітують ув'язнених, умовно-достроково звільнених із колоній, підписувати контракти терміном на 3-5 місяців.

За даними Генштабу, станом на 3 червня ЗС РФ втратили на війні в Україні вже як мінімум 209 470 військових. Лише за останню добу втрати окупантів у живій силі становили 560 осіб.

Водночас, зазначає Генштаб, Росія продовжує вести бойові дії та тероризувати населення України, зосередившись на спробах повністю захопити Донецьку та Луганську області – там 2 червня сталося 29 зіткнень. На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія веде оборонні дії та завдає ударів авіацією.

Загалом росіяни за добу завдали 67 авіаційних та 17 ракетних ударів, 91 раз обстріляв українців із реактивних систем залпового вогню. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

26 травня писали, що в Росії падає рівень підтримки війни в Україні через великі втрати ВР РФ у Бахмуті. За даними FilterLabs, підтримка бойових дій значно знизилася у березні, але відновилася до 9 травня.

За даними західних чиновників, лише у Бахмуті Росія втратила понад 60 тисяч військових станом на 2 червня. Передбачається, що вбиті становлять близько третини від цієї кількості.