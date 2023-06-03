На Донеччині окупанти на БТР протаранили цивільне авто: є жертви (відео)

За повідомленням місцевих телеграм-каналів, внаслідок аварії загинули двоє пасажирів легковика.

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В окупованому з 2014 року місті Шахтарськ Донецької області сталася смертельна ДТП. Окупанти на БТР переїхали цивільне авто. Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах, передає Фокус.

"В окупованому Шахтарську БТР проросійських бойовиків врізався у легковий автомобіль. Загинули двоє мирних жителів, які перебували у машині", — йдеться у повідомленнях.

На опублікованих кадрах видно, що у легкового авто просто не було шансів. Від нього залишився лише пласт металу на дорозі.

Користувачі мережі прокоментували допис про ДТП за участі російських окупантів:

Визволителі визволили ще двох людей. Все іде за планом.

Знаєте, що найсумніше? Цим військовим нічого не буде.

Ось такий він, захист Донбасу.

Нагадаємо, що у березні на Луганщині танк переїхав цивільне авто. Російські танкісти навмисне різко розвернули танк у бік авто, яке намагалося їх обігнати. В результаті водій та пасажири авто отримали важкі травми.

26 травня стало відомо, що у Києві суддя Макарівського суду на смерть збив 23-річного нацгвардійця на блокпосту. Очевидці повідомили, що суддя перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали.